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Товары на 7 млн гривен: ГБР разоблачило контрабанду из Китая

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Одесса, Пятница 30 июля 2021 12:50
Товары на 7 млн гривен: ГБР разоблачило контрабанду из Китая Фото: ГБР разоблачило контрабанду из Китая на 7 млн гривен (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении врио заведующего одним из постов Одесской таможни. Она пропустила без уплаты пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Известно, что в январе чиновница проверяла в порту контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания завозила из Китая.

После чего она внесла в акт осмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере.

Так, вместо 11 млн гривен она указала товаров всего на 4 млн, что "позволило предприятию-импортеру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенного налога".

За нарушение таможенных правил компания была оштрафована на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфискован в пользу государства.

Чиновница подозревается во внесении в официальные документы ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность ее руководства к этому правонарушению.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (dbr.gov.ua)

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