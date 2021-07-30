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Товари на 7 млн гривень: ДБР викрило контрабанду з Китаю

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Одеса, П'ятниця 30 липня 2021 12:50
Товари на 7 млн гривень: ДБР викрило контрабанду з Китаю Фото: ДБР викрило контрабанду з Китаю на 7 млн гривень (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці повідомили про підозру т.в.о завідувача одного з постів Одеської митниці. Вона пропустила без сплати мита з Китаю в Україну товарів на 7 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

Відомо, що у січні посадовиця перевіряла у порту контейнер з телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія завозила з Китаю.

Після чого вона внесла до акту огляду занижені дані щодо кількості товарів, наявних у контейнері.

Так, замість 11 млн гривень вона вказала товарів всього на 4 млн, що "дозволило підприємству-імпортеру зекономити 1,7 млн гривень на сплаті митного податку".

За порушення митних правил компанію було оштрафовано на 2,6 млн гривень, а незадекларований товар конфісковано на користь держави.

Чиновниця підозрюється у внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви підозрюваної та перевіряють причетність її керівництва до цього правопорушення.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (dbr.gov.ua)

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