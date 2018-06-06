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Сборная Аргентины отменила товарищеский матч с Израилем

НовостиСпорт    06.06.2018 - 09:29
Фото: (afa.com.ar)
Фото: (afa.com.ar)

Решение принято по соображениям безопасности

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля отменен из-за опасений за безопасность футболистов и болельщиков. Об этом сообщает Ole.

Игра должна была состояться 9 июня в Иерусалиме. Против проведения встречи выступала частично признанная Палестина, которая считает Иерусалим своей территорией. Решение об отмене принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев.

Теперь сборная Аргентины ищет нового соперника для контрольного поединка в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который команда Хорхе Сампаоли планирует провести в Барселоне, а после игры планирует отправиться в Россию.

 

La Selección Argentina completó un nuevo día de trabajo en Barcelona.

Опубліковано AFA - Selección Argentina 5 червня 2018 р.

Аргентинцы на ЧМ-2018 сыграют против Исландии, Хорватии и Нигерии.

Напомним, вратарь сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Ромеро исключен из итоговой заявки своей команды на чемпионат мира-2018.

ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией
Теги публикации: Израиль, отмена, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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