Сборная Аргентины отменила товарищеский матч с Израилем

Решение принято по соображениям безопасности

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля отменен из-за опасений за безопасность футболистов и болельщиков. Об этом сообщает Ole.

Игра должна была состояться 9 июня в Иерусалиме. Против проведения встречи выступала частично признанная Палестина, которая считает Иерусалим своей территорией. Решение об отмене принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев.

Теперь сборная Аргентины ищет нового соперника для контрольного поединка в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который команда Хорхе Сампаоли планирует провести в Барселоне, а после игры планирует отправиться в Россию.

La Selección Argentina completó un nuevo día de trabajo en Barcelona. Опубліковано AFA - Selección Argentina 5 червня 2018 р.

Аргентинцы на ЧМ-2018 сыграют против Исландии, Хорватии и Нигерии.

Напомним, вратарь сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Ромеро исключен из итоговой заявки своей команды на чемпионат мира-2018.