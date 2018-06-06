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Збірна Аргентини скасувала товариський матч з Ізраїлем

НовиниСпорт    06.06.2018 - 09:29
Фото: (afa.com.ar)
Фото: (afa.com.ar)

Рішення прийнято з міркувань безпеки

Товариський матч між збірними Аргентини та Ізраїлю скасований через побоювання за безпеку футболістів та вболівальників. Про це повідомляє Ole.

Гра повинна була відбутися 9 червня в Єрусалимі. Проти проведення зустрічі виступала частково визнана Палестина, яка вважає Єрусалим своєю територією. Рішення про скасування прийнято після погроз і протестів футбольних організацій палестинців.

Тепер збірна Аргентини шукає нового суперника для контрольного поєдинку в рамках підготовки до чемпіонату світу-2018, який команда Хорхе Сампаолі планує провести в Барселоні, а після гри планує відправитися в Росію.

 

La Selección Argentina completó un nuevo día de trabajo en Barcelona.

Опубліковано AFA - Selección Argentina 5 червня 2018 р.

Аргентинці на ЧС-2018 зіграють проти Ісландії, Хорватії та Нігерії.

Нагадаємо, воротар збірної Аргентини та англійського "Манчестер Юнайтед" Серхіо Ромеро виключений з підсумкової заявки своєї команди на чемпіонат світу-2018. 

ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією
Теги публікації: Ізраїль, отмена, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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