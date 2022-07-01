UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Тоттенхэм" переманил звездного одноклубника Миколенко

Фото: Олимпийский чемпион Ришарлисон (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон сменил ливерпульский "Эвертон" на столичный "Тоттенхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Шпоры" оформили очередной переход лета. В Лондон перебрался многолетний лидер атак "ирисок".

Ришарлисон перешел в "Тоттенхэм" за ориентировочно 58 млн евро. Также в трансферном соглашении предусмотрели целый ряд бонусов для "Эвертона". С лондонцами бразилец заключил контракт на 5 лет.

В чемпионате Англии Ришарлисон провел пять сезонов, 4 из них – за "Эвертон". Всего в активе латиноамериканца 152 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых он забил 53 мяча. Ранее 25-летний бразилец защищал цвета "Уотфорда", "Флуминенсе" и "Атлетико Минейро".

Для "Тоттенхэма" Ришарлисон стал уже четвертым подписанием в летнее трансферное окно. Ранее команда Антонио Конте оформила переходы вратаря Форстера, хавбека Биссума и вингера Перишича.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТоттенхэмЭвертонЧемпионат Англии