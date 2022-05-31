"Тоттенхэм" объявил о первом громком трансфере лета

Опытный балканец подписал контракт со "шпорами". Соглашение рассчитано на 2 года. В Лондон Перишич переедет в статус свободного агента.

С 2015 года с перерывами вингер защищал цвета миланского "Интера". В составе итальянского гранда он стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также Перишич получил награды в составе мюнхенской "Баварии" (требл в сезоне 2019/20), "Вольфсбурга" (Кубок и Суперкубок Германии-2015) и дортмундской "Боруссии" (дубль по итогам сезона 2019/20).

"Интер" предлагал 33-летнему хорвату продление контракта, но не смог удовлетворить финансовые аппетиты вице-чемпиона мира. Также интерес к нему проявляли "Ювентус" и "Челси".

В сезоне 2021/22 Иван Перишич провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. В апреле хорват завоевал приз за лучший гол месяца в Серии А.