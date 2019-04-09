"Тоттенхэм" минимально обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе новом стадионе "шпор" в Лондоне.

На 12 минуте арбитр матча Бьорн Куйперс обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил 11-метровый в ворота "шпор" за игру рукой защитника Дэнни Роуза в штрафной площади.

Пенальти не реализовал нападающий "Сити" Серхио Агуэро, не сумев переиграть вратаря лондонцев Уго Льориса.

Победный и единственный мяч забил на 78 минуте Сон Хин Мин, получивший пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

В этой встрече "Тоттенхэм" из-за травмы потерял основного форварда Гарри Кейна.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча в 22:00 по Киеву.