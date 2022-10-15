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"Тоттенхем" у другому таймі дотиснув "Евертон" Миколенка в АПЛ

Фото: Віталій Миколенко (ліворуч) та "Евертон" опинилися на колінах (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою лондонського "Тоттенхема" завершився матч 11-го туру англійської Прем'єр-ліги проти ліверпульського "Евертона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Тоттенхем" – "Евертон" – 2:0

Голи: Кейн, 59 (пенальті), Хьойберг, 86

У першій половині мерсисайдці змарнували дві нагоди. Спершу Грей втік від опонента правим флангом, увірвався до штрафного майданчика "шпор" і пробив над ближньою дев'яткою. А перед перервою Грей уже вивів на ударну позицію по центру Онану, та той метрів із десяти пробив над поперечиною.

Головні подій на полі відбулися у другому таймі. Допоміг "Тоттенхему" повести в рахунку Пікфорд. Кіпер у власних володіннях зніс Кейна в простій ситуації та не зміг парирувати удар форварда з одинадцятиметрової позначки в наступному епізоді – 1:0.

Натомість Хьойберг на 86-й хвилині гарантував господарям спокійний фінальний відрізок. Хавбек отримав на вході в штрафний передачу Бентанкура з правого флангу, обробив м'яч і з легким рикошетом від Івобі відправив м'яч у верхній кут воріт "ірисок".

Українець Віталій Миколенко вийшов у старті "Евертона" та провів на полі всі 90 хвилин. Оборонець під завісу матчу отримав жовту картку за фол проти Догерті, який прокинув м'яч повз зірку збірної України та отримав удар по ногах.

Після цієї перемоги "шпори" закріпилися у топ-3 англійської першості. В активі команди Антоніо Конте тепер 23 очки. Стільки ж набрав "Манчестер Сіті", який провів на матч менше. Лідер – лондонський "Арсенал" (24 пункти, 9 поєдинків).

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