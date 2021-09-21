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Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 23 сентября, территория Украины попадет в "желтую" зону адаптивного карантина. Ужесточение карантина повлияет на работу школ, детсадов и высших учебных заведений.

Как будут работать учебные заведения на карантине - в материале РБК-Украина.

Условия работы школ в "желтой" зоне

Школы, детсады и вузы смогут работать в обычном режиме после ужесточения карантина при условии, если по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

Какой документ разрешается предъявить:

  • "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
  • "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
  • COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Однако школу все равно могут закрыть на карантин, если более 50% классов также пошли на самоизоляцию. Для того, чтобы класс пошел на изоляцию, достаточно одного случая COVID-19.

Кто решил закрыть школы на карантин

Ряд областей Украины решили закрыть учебные заведения, где уровень вакцинации персонала - менее 80%. Этим школам запретили даже работать в онлайн-режиме.

Какие области закроют неготовые к карантину школы:

  • Киевская;
  • Ивано-Франковская;
  • Одесская;
  • Черновицкая;
  • Львовская;
  • Запорожская;
  • Закарпатская.

Кто продолжит работать

Пока заявлений о намерении запрещать работу школ в онлайн-формате не делали Харьковская, Днепропетровская, Черниговская, Донецкая, Луганская, Черниговская, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Полтавская, Тернопольская, Херсонская, Николаевская, Ровенская области. Киев также не планирует запрещать дистанционное обучение.

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