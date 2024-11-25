"Торонто" здобув вольову перемогу над "Ютою": відео всіх шайб вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, регулярна першість

"Торонто" – "Юта" – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайби: Марнер, 25:15, 29:34, В. Нюландер, 30:50 – Кулі, 17:48, Макбейн, 41:51

Гості відкрили рахунок під завісу першого періоду. "Юта" зуміла реалізувати чисельну перевагу після вилучення Маккейба за блокування. Гантер із лівої зони вкидання прострілив на "п'ятак", де вдало підставив ключку Кулі.

Відповідь "Мейпл Ліфс" до середини другої 20-хвилинки стала потрійною. Спершу Марнер холоднокровно реалізував вихід 1 в 0 після передачі Тавареса. Потім він же відзначився в більшості з від'ємного кута. Третю шайбу після перехоплення закинув Вільям Нюландер, натхненний підписанням рідного брата Александера.

На старті третього періоду "Юта" скоротила відставання. Макбейн завершив комбінацію за участі Кесселрінга та Кулі. Хоч гості й мали попереду цілу 20-хвилинку, та вирвати перемогу чи бодай перевести матч в овертайм так і не зуміли.

"Торонто" завдяки домашній перемозі піднявся на 3-тє місце в Східній конференції, маючи в активі 28 очок. Тим часом "Юта" залишається за межами топ-вісімки на Заході (19 пунктів). Наступний поєдинок "Мейпл Ліфс" зіграють на виїзді проти "Флориди", а "Юта" продовжить мандрівку Канадою, заїхавши в Монреаль до "Канадієнс".