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Капітан "Піттсбурга" з ювілейною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Піттсбург, Неділя 24 листопада 2024 10:46
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Капітан "Піттсбурга" з ювілейною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Сідні Кросбі підсолодив гіркоту домашньої поразки (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

37-річний канадець залишився єдиною світлою плямою команди під час фіаско з "Ютою" (1:6). Він оформив гол престижу "Пінгвінз", а шайба стала для капітана 600-ю в кар'єрі.

Колишні "Койотіс" повели в середині першого періоду зусиллями Макбейна та Сєргачова. На початку другої 20-хвилинки Кросбі з близької відстані реалізував більшість "Піттсбурга". Проте, свято живій легенді надалі зіпсували Б'югстад, Гантер (двічі) та Керфут.

У списку снайперів усіх часів лідер "Пінгвінз" залишився на 21-й сходинці. Проте, вже незабаром він зможе обійти фіна Ярі Куррі (601 шайба), а також канадців Діно Чіккареллі (608) та Боббі Галла (610). Водночас у списку бомбардирів (гол+пас) Кросбі йде на 10-му місці (1617 пунктів).

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Колорадо" Мікко Рантанен і форвард "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший закинув шайбу та віддав 3 результативні передачі в перестрілці з "Флоридою" (7:4). Натомість другий оформив дубль і відзначився асистом у перемозі над "Рейнджерс" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Капітан &quot;Піттсбурга&quot; з ювілейною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні "Коламбус" офіційно спростував інформацію щодо проведення "вечора російської спадщини".

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