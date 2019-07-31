Торговые переговоры между Китаем и США завершились раньше срока

Последний раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и направилась в сторону аэропорта.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двх дней - 30-31 июля. От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.