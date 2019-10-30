Торговля влиянием: как украинская элита добивается поддержки США

Украинские политики и бизнес-элита, отстаивая свои интересы в США, все чаще прибегают к услугам профессиональных лоббистов. В 2018 году американские "торговцы влиянием" получили почти 3,5 млрд долларов, подсчитали в Центре ответственной политики США. В том числе 2,6 миллиона долларов им выплатили клиенты из Украины.

В разное время, начиная с 90-х годов, за помощью к лоббистам обращались украинские политики, депутаты, члены Кабмина, бизнесмены, компании, партии, организации и даже органы власти.

Лоббизм в Соединенных Штатах – цивилизованный инструмент воздействия на власть имущих, четко регламентируемый законом. Тогда как в Украине новость о сделке с американской лоббистской компанией может обернуться скандалом.

Именно поэтому украинские политики часто открещиваются от этого сотрудничества, несмотря на контракты, размещенные на сайте министерства юстиции США.

Таинственный меценат Зе-команды

В апреле этого года, незадолго до второго тура президентских выборов, на сайте минюста США появилось сообщение о контракте между лоббистской компанией Signal Group Consulting и Владимиром Зеленским.

Третьей стороной договора значится некий Маркус Коэн, который "законно уполномочен действовать от имени Зеленского". Адрес заказчика, отмеченный на сайте минюста – второй этаж торгового центра "Олимпийский", где был зарегистрирован офис "Зе-команды".

Согласно контракту, Signal Group для "повышения имиджа Зеленского", среди прочего, обязалась организовать встречи с представителями власти США, а также представить его и команду американским медиа. Во второй половине июля компания подробно отчиталась минюсту США о задачах, выполненных по контракту. Ее сотрудничество с командой Зеленского продолжалось с 3 апреля по 21 мая.

Исходя из отчета, ориентировочно с 15 по 17 апреля американские лоббисты организовали ряд встреч для представителей Зеленского в Вашингтоне. В частности в Госдепе, Совете по национальной безопасности и офисе конгрессмена Брэндона Бойла. Речь также шла о встрече или экскурсии в Белом доме.

Кроме того, в документах Signal Group в эти дни указаны встречи в Центре стратегических и международных исследований, Центре Карнеги, а также в Институте Катона. Интересно, что буквально после визита украинских гостей, 18 апреля сотрудник Института Даг Бандоу опубликовал в журнале The National Interest статью "Каким будет президентство Владимира Зеленского", где он пересказывает свое интервью с Иваном Бакановым, проведенное в Вашингтоне.

Глава СБУ Иван Баканов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Параллельно в отчете упоминается, что в апреле Signal Group вела переписку и созванивалась с сенатором от штата Огайо Робом Портманом. А уже в мае, после инаугурации Зеленского, Портман посетил Киев и встретился с новоизбранным президентом.

Помимо гонорара в 60 тысяч долларов, предусмотренного договором, лоббистам также возместили дополнительные расходы в размере 9,4 тысячи долларов на переводчиков, питание в ресторанах, лимузины и такси. Все они были сделаны в дни визита украинской делегации.

Из отчета следует, что оплату за услуги Signal Group осуществлял Маркус Коэн. Его же подпись значится в договоре, даже в той графе, где должен был подписываться лично Зеленский. Сам Зеленский и его команда отрицают наличие какого-либо контракта с американскими лоббистами.

В октябре Коэн также обнародовал отчет о работе в интересах команды президента. Его первая встреча с Зеленским состоялась в середине февраля, их контактным лицом был нынешний глава СБУ Баканов. В том числе Коэн подтвердил, что Signal Group помогала с организацией трехдневного визита соратников Зеленского в США.

Коэн утверждает, что помогал Зеленскому бесплатно, по собственной инициативе, в надежде получить должность в украинском правительстве. А его договоренность с украинским клиентом не подразумевала какого-либо возмещения расходов, говорится в анкете на сайте минюста.

Между прочим, кроме 70 тысяч долларов, выплаченных Signal Group, сам Коэн в период сотрудничества с командой Зеленского потратил еще 35 тысяч долларов на перелеты в Киев и Вену, рестораны, гостиницы и транспорт.

Лоббисты Тимошенко

Фирма, работавшая в интересах Зеленского, Signal Group – "дочка" компании Wiley Rein. Последняя много лет продвигала в США интересы Юлии Тимошенко. Впрочем, начиная с 2014 года, над имиджем лидера "Батькивщины" в Штатах трудились еще несколько компаний, в частности MKW Group, Livingston Group и Avenue Strategies Global.

То, что клиентом этих компаний являлась Тимошенко, в их официальных документах нигде не указано, за исключением контракта с Avenue Strategies. Лидер "Батькивщины", в свою очередь, любое сотрудничество с лоббистами отрицала. В большинстве случаев контракты заключались через посредников, а оплату по ним проводили малоизвестные иностранные фирмы. Тем не менее, в отчетах лоббистов можно четко проследить работу в интересах Тимошенко.

Одним из заказчиков лоббистских услуг для главы "Батькивщины" была белфастская фирма Aveiro LP. В 2016 году она наняла лоббистов из Wiley Rein. Согласно отчету компании, в феврале прошлого года она организовала для своего клиента ряд встреч со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессем Митчеллом, сенаторами Бобом Коркером и Марко Рубио.

В то же время 9 февраля 2019 года в пресс-службе "Батькивщины" сообщили, что Тимошенко встретилась с Волкером, Митчеллом, Коркером и Рубио во время ее визита в Штаты.

Другой пример: в одном из своих отчетов Wiley Rein указала, что у ее клиента 2 февраля 2017 года состоялась незапланированная короткая встреча с президентом США Дональдом Трампом в вашингтонском отеле Хилтон. Как раз в этот день и в том же месте, по сообщениям партии "Батькивщина", Тимошенко виделась с американским президентом.

Кроме того, по договору с Aveiro, в феврале этого года лоббисты распространяли брошюры с новостями о Тимошенко и ее политсиле.

В июне 2018 года контракт о сотрудничестве с Wiley Rein заключил непосредственно муж Тимошенко – Александр. Документ появился на сайте американского минюста только в марте этого года. В договоре отмечается, что Александр Тимошенко действует в интересах его супруги, главы "Батькивщины".

Оказалось, что Wiley Rein сотрудничала с Александром Тимошенко еще с 2012 года, консультируя его в юридических вопросах. Услуги лоббистов обходились Тимошенко по 35 тысяч долларов в месяц. Сотрудничество Wiley Rein как с Aveiro, так и с мужем Тимошенко завершилось в июне этого года.

Работа в интересах Тимошенко очевидна и в случае с Livingston Group, нанятой Innovative Technology and Business Consulting летом прошлого года. К примеру, согласно отчету, компания пыталась организовать для Тимошенко встречу во время переговоров Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля прошлого года, а также ряд встреч во время Мюнхенской конференции по безопасности в начале февраля этого года. Согласно контракту, который закончился в июле этого года, стоимость услуг Livingston Group составляла 50 тысяч долларов в месяц.

Высокие ставки

В начале 2017 года к лоббистам из BGR Group обратился Национальный совет реформ при президенте Порошенко. Сначала в анкете заказчиком услуг было указано правительство, которое, по договору, представлял замглавы АП Дмитрий Шимкив. На Банковой тогда назвали эти данные "ошибочными". Вскоре BGR опубликовала исправленный контракт.

Цель их помощи заключалась в "продвижении интересов Украины в США, привлечении инвестиций и информировании о результатах реформ". Кстати, в последние годы BGR входит в тройку самых востребованных лоббистских компаний Соединенных Штатов.

За их услуги Нацсовет при посредничестве общественной организации "Фонд поддержки реформ в Украине" с января по июнь 2017 года заплатил 300 тысяч долларов. В Администрации президента тогда объяснили, что оплата лоббистам осуществлялась за счет частных донорских средств, которыми оперировал Фонд.

С 2003 по 2005 год американских лоббистов нанимал и тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, отбеливая свой имидж среди элиты США. Над этой задачей работали три компании – DB Communications, JWI, Venable, а также лоббист Алексей Киселев.

С 2006 по 2012 год с Януковичем и Партией регионов сотрудничал известный американский политтехнолог Пол Манафорт. В 2017 году его деятельностью в Украине заинтересовались правоохранительные органы США, заподозрив политконсультанта в незаконном лоббизме интересов Януковича и его политсилы. Правда, это лишь один из эпизодов, в которых обвиняют экс-главу предвыборного штаба президента Трампа.

Пол Манафорт (фото: Drew Angerer/Getty Images)

За помощью к лоббистам обращался и НАК "Нафтогаз Украины". В феврале 2017 года, согласно реестру американского минюста США, "Нафтогаз" нанял компанию ValueBridge для помощи "в вопросах коммуникации и связей с общественностью в США", в проведении корпоративной реформы и поиске партнеров для разведки и добычи газа.

В ноябре того же года НАК нанял другую компанию – Yorktown Solutions. Ее задача заключалась в продвижении украинских газовых интересов в США, в том числе информировании о рисках строительства "Северного потока-2".

В марте 2018 года у Yorktown Solutions появился еще один клиент – Киевская городская организация работодателей нефтегазовой отрасли, в состав которой входит НАК "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. По данным Центра ответственной политики, в 2018 году эта организация стала лидером по затратам на лоббистов в Украине, выплатив Yorktown Solutions 900 тысяч долларов.

Среди задач американской компании, описанных в контракте – информирование заинтересованных сторон в США об угрозах строительства обходных газопроводов, в частности "Северного потока 2", и о реформе рынка газа в Украине.

Многие годы услугами американских лоббистов пользуются и богатейшие люди Украины. Например, Дмитрий Фирташ, который в 2014 был задержан в Австрии по запросу ФБР. В течение последних пяти лет бизнесмен живет в Вене, ожидая окончательного решения в судебных спорах о его экстрадиции в США.

C лета 2014 года по июль этого года Фирташ сотрудничал с компаниями Lanny J. Davis & Associates и Davis Goldberg & Galper, которые предоставляли ему правовое и юридическое консультирование. О какой-либо коммуникации с представителями власти Соединенных Штатов в отчетах компаний не упоминается. В основном они общались с американскими медиа.

В течение последних семи лет с консультантом Демократической партии США Дагом Шоном сотрудничает миллиардер Виктор Пинчук. Лоббистские услуги Шона обходятся бизнесмену в 40 тысяч долларов в месяц, не включая дополнительных расходов. Цель этого сотрудничества описана как "усиление диалога с американскими политиками по поводу демократизации и европейской интеграции Украины". Шон также помогает Пинчуку в организации форумов YES.

Примечательно, что в августе этого года Шон выступал в качестве свидетеля по делу о деятельности экс-советника Обамы Грегори Крейга в Украине. По заявлению Шона, расходы в более чем четыре миллиона долларов за отчет американских юристов из Skadden Arps о деле Юлии Тимошенко в 2012 году оплатил именно Пинчук. Хотя заказчиком отчета выступало правительство Украины. Тогда этот документ составляли для того, чтобы оправдать преследование Юлии Тимошенко командой Януковича.

Дань моде

На практике результаты деятельности лоббистов не всегда оправдывают ожидания клиента. Эти люди обычно берут много денег, но показывают малый результат, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, традиционные дипломатические каналы могут быть намного более эффективными. Лоббисты могут обеспечить контакты с американскими чиновниками среднего звена, но если речь идет об уровне Белого дома – здесь без посольства не обойтись, пояснил Чалый в одном из интервью.

"Большинство наших политиков хотят, чтобы американский лоббист устроил ему встречу с Трампом, провел необходимую резолюцию через Палату представителей или Сенат, вывел на нескольких влиятельных людей в вашингтонских кругах и организовал поддержку в средствах массовой информации", – говорит РБК-Украина политолог Кость Бондаренко.

Это так называемый джентльменский набор, который украинские заказчики зачастую рассчитывают получить от лоббистов, уточнил эксперт. Несмотря на то, что влиятельные украинцы из года в год продолжают делать ставки на американских лоббистов, на практике их эффект достаточно ограниченный, соглашается политолог Владимир Фесенко.

"Это скорее некая дань моде. Причем могу сказать парадоксальную вещь: услуги американских лоббистов стоят не намного дороже, а иногда даже дешевле некоторых украинских политконсалтинговых и PR компаний. Хотя история с Манафортом продемонстрировала, что помимо официальных бюджетов могут быть и неофициальные", – сказал РБК-Украина политолог.

Пытаясь добиться расположения и сформировать положительный имидж во властных кругах Вашингтона, влиятельные украинцы выкладывают десятки тысяч долларов в месяц. Они предпочитают скрывать работу с лоббистами, хотя в этом нет ничего противоречащего украинскому закону. Но если политик выплачивает "торговцам влиянием" гонорары, заметно превышающие доходы и активы, указанные в его декларации – тогда уже возникают вопросы.