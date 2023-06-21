Торговий дім "С-Проф": навіщо потрібні "сковорідки" за 720 тис грн і чому це не корупція

Торговий дім "С-Проф" (S-Prof) оприлюднив свою позицію з приводу підозр у корупційній складовій під час закупівлі кухонного обладнання до шкіл одного з районів столиці.

Інформація про те, що у Києві закупили сковорідки та овочерізки для шкіл за начебто захмарними цінами, спричинила хвилю обурення в українських медіа та соцмережах. Однак Торговий дім "С-проф" заявляє, що якісне новітнє обладнання, яке вона постачає, є набагато більш ефективним та енергоощадним за те, яким сьогодні користуються школи, а негативні публікації у медіа на адресу компанії містять чимало маніпуляцій.

Корупція несе серйозну загрозу соціальному, економічному та політичному розвитку суспільства, між тим компанія "S-Prof" завжди виступала за прозорість державних закупівель та громадський контроль над цими процесами. Адже саме контроль та публічна звітність забезпечать ефективне та прозоре використання публічних коштів, зможуть запобігти корупції та створити рівні умови для всіх учасників у сфері державних закупівель. За 12 років роботи нашої компанії на ринку проектування промислових кухонь торговий дім "С-Проф" жодного разу не пропонував на публічних закупівлях товари за завищеними цінами.

Це стосується і "сковорідок", навколо яких розгорнувся скандал у медіа. Більшість публікацій на цю тему містять маніпуляції, через які потерпає імідж нашої компанії, тоді як насправді запропоновані технологічні рішення є конкурентними та ефективними.

Так, громадськість ввели в оману використанням терміну "сковорідка" на позначення теплової кулінарної системи. Теплове кулінарне обладнання забезпечує процеси смаження, тушкування, приготування перших страв, варіння, приготування під тиском, замінивши таким чином каструлі, електричну плиту, пекарську шафу, жарочну шафу та промислову сковорідку. Такий апарат поєднує кілька способів приготування в одному та потребує менше площі та електроенергії. Окрім того, завдяки швидкості приготування, поєднання пароконвекційної печі та мультифункціонального теплового приладу можна забезпечувати значний асортимент їжі та подавати її дітям щойно приготованою.

Критичні матеріали у пресі стосувались і овочерізок, закуплених представниками столичної влади у нашої компанії. Слід відзначити, що через овочерізку у шкільній їдальні щодня проходить до 500 кг овочів. Використання новітньої професійної техніки дозволяє забезпечити широкий асортимент корисної їжі, естетику страв, швидкість приготування та безпечність шкільної їжі (диски виготовлені з сертифікованих матеріалів, що не вступають у хімічну реакцію з продуктами, якими контактують).

Таке обладнання полегшує роботу кухарів шкільних їдалень, позбавляючи їх потреби протягом всього дня працювати з ножем біля робочого столу, натомість вивільняючи час для того, аби піклуватись про якість та безпеку приготування їжі. Що ж до вартості таких овочерізок, то закупівля проходила на овочерізку з комплектом обладнання для протирання картоплі пюре, комплектом з 8 дисків-ножів для нарізання різних типів овочів та аксесуаром для очищення, а порівнювали її вартість з вартістю овочерізки без комплектуючих та аксесуарів.

Підкреслюємо, що ціни, встановлені нашим Торговим домом "С-Проф", є ринковими, а на окремі товари – нижчими за ринкові. Це можна побачити з наведених таблиці, дані для яких взято у відкритому доступі. Так, для мистецького ліцею "Зміна" в Дніпровському районі столиці "S-Prof" поставив теплову кулінарну систему з аксесуарами за 725 700 грн (з ПДВ), тоді як на ринку таке обладнання коштує від 800 тис грн.

Комплект овочерізки з аксесуарами управління освіти Дніпровської РДА у Києві придбало у Торгового дому "С-Проф" за 131 958 грн (з ПДВ), що теж нижче за ринкові пропозиції.

Неправдивими є і звинувачення у тому, що нові кухонні прилади споживатимуть багато електроенергії – в окремих матеріалах ЗМІ йшлося про те, що тепловий прилад споживає до 21 кв/год а щорічні витрати на електроенергію для нього складатимуть 400 тис грн.

Теплова кулінарна система та пароконвектомат є максимально економним та енергоефективним обладнанням, оскільки такі системи є герметичними та гріють продукт тільки всередині, а не зовнішнє середовище та максимально швидко працюють, що скорочує термін приготування їжі та, відповідно, споживання електроенергії.

Загальна потужність мультифункціонального приладу (iVario 2-S) справді 21кВт/год, однак йдеться про максимальне навантаження в пікові моменти використання. Споживання ж електроенергії відбувається залежно від типу страви, яка готується, та температур, необхідних для приготування. Так, до прикладу, у багатофункціональному тепловому приладі закип’ятити 50 л води можна за 15 – 20 хв, тоді як у варочному котлі цей процес займатиме від 1,5 до 3 год.

З використанням пароконвекційної технології на приготування 100 котлет знадобиться 12-17 хвилин, а витрати електроенергії складуть не більше 2,5-3 кВт, тоді як при використанні традиційної технології (електросковорода та жарочна шафа) цей процес займе 1—1,5 год, а споживання електроенергії буде на рівні 12—18 кВт.

Можемо констатувати, що використання пароконвекційної печі та багатофункціональної теплової системи в декілька разів зменшує використання електроенергії та є максимально ефективним. Це можна побачити на прикладі порівняння такої системи із звичним гарячим цехом навчального закладу.

Під час реалізації усіх проектів компанії "S-Prof" ми надаємо комплексне технічно-технологічне рішення, яке включає в себе встановлення та запуск обладнання, навчання та перепідготовку персоналу, технологічну підтримку, що дає можливість обладнанню працювати безперебійно та ефективно протягом багатьох років.

Впродовж останніх семи років наша команда активно працює над трансформацією системи харчування в Україні. Вкрай важливим застосування новітніх технологій є у дитячих закладах. В нашій країні тільки розпочинається процес імплементації сучасного підходу до організації харчування в закладах середньої та дошкільної освіти. Тоді як, до прикладу, в європейських країнах використання кулінарних систем на кухнях навчальних закладів є звичною справою, адже це дозволяє готувати швидко, смачно та якісно.

Окрім того, використання новітнього обладнання дозволяє готувати свіжі страви, що мають естетичний вигляд – для дітей цей момент є дуже важливим. В усіх навчальних закладах, де компанія "S-Prof" допомагала налагоджувати виробничий процес, ми отримували позитивні відгуки про якість, смак та вигляд страв від педагогів, батьків та самих учнів.

Ми щиро вболіваємо за якісні зміни у підходах організації харчування, відхід від радянської системи, тож готові навчати, інформувати, підтримувати усіх тих, хто прагне змін. Адже вкладаючи кошти у високотехнологічність та ефективність економіки ми закладаємо фундамент потужної і спроможної держави.