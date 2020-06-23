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Торговая сделка с Китаем полностью сохранена, - Трамп

Новости » Политика     23.06.2020 - 08:50
Торговая сделка с Китаем полностью сохранена, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (facebook.comPOTUS)

Президент США надеется, что сделка и дальше будет "жить в соответствии с условиями соглашения"

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию относительно торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. Глава государства заявил, что она полностью сохранена.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, торговая сделка между Китаем сохранена в соответствии с условиями соглашения.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!",- написал Трамп.

Торговый советник в Белом доме Питер Наварро ранее сообщал, что Трамп хотел прекратить торговую сделку с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Сотрудники американской разведки все больше уверены, что COVID-19 возник в лаборатории Уханя.

"Она прекращена. Они (представители КНР) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал торговый советник.

Первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд в этом году.

Ранее Трамп заявил, что он не поддерживает возобновление переговоров по торговой сделке с Китаем.

Также лидер США заявлял, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трампсделка
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