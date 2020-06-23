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Торгова угода з Китаєм повністю збережена, - Трамп

Новини » Політика     23.06.2020 - 08:50
Торгова угода з Китаєм повністю збережена, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (facebook.comPOTUS)

Президент США сподівається, що угода і далі буде "жити у відповідності з умовами"

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію щодо торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм. Глава держави заявив, що вона повністю збережена.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, торговельна угода між Китаєм збережена відповідно до її умов.

"Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити у відповідності з умовами угоди!",- написав Трамп.

Торговий радник в Білому домі Пітер Наварро раніше повідомляв, що Трамп хотів припинити торговельну угоду з Китаєм через ситуацію з коронавірусом. Співробітники американської розвідки все більше впевнені, що COVID-19 виникла в лабораторії Уханя.

"Вона припинена. Вони (представники КНР) приїхали сюди 15 січня, щоб підписати цю торговельну угоду - і це було через цілих два місяці після того, як вони дізналися, що вірус поширюється", - сказав торговий радник.

Перша фаза торговельної угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Проте вже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай у тому, що він докладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму $36,5 млрд в цьому році.

Раніше Трамп заявив, що він не підтримує поновлення переговорів по торговій угоді з Китаєм.

Також лідер США заявляв, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення через пандемію коронавірусу, погрожуючи новими тарифами Пекіну.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трампсделка
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