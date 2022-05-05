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Торговая поддержка со стороны партнеров будет крепнуть, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Представители Украины и дружественных государств обсудили возможность усиления торговых санкций против России и Беларуси, а также пути предотвращения продовольственному кризису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

По ее словам, участие в обсуждении во время видеоконференции по приглашению государственного секретаря Соединенного Королевства по международной торговле Эн-Мари Тревельян приняли представители дружественных стран - Финляндии, Дании, Норвегии, стран Балтии, Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Британии, США, Канады, Аргентины, Республики Корея, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Европейской комиссии. Они также обсудили торговую и экономическую помощь Украине.

"Торговые санкции против России и беларуси будут только усиливаться. Мы будем координировать наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса, спровоцированные блокированием Россией украинских портов. Будем прилагать еще больше усилий в налаживании эффективной логистики до портов Европы тех товаров, которые еще несколько месяцев назад экспортировались из портов Одессы, Николаева, Херсона и Мариуполя", - подчеркнула Свириденко.

По словам министра, Британия и ЕС отменят пошлины на украинскую продукцию.

"Присутствующие на встрече государства-члены ЕС отметили, что поддерживают инициативу Еврокомиссии, а следовательно, можно ожидать быстрое принятие решения по пошлинам институтами ЕС", - подчеркнула министр.

Также она добавила, что Швейцария и Норвегия отметили готовность обновлять соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ. Министр торговли Канады Мэри Энджи голосила о приоритетности переговоров по расширению соглашения о свободной торговле с Канадой.

"Торговая поддержка со стороны партнеров будет крепнуть", - подытожила Свириденко.

Напомним, ранее сообщила Свириденко, актуальна проблема дефицита топлива в течение следующих 7 дней будет ликвидирована, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, которые будут ввезены в Украину.

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