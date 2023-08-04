Торгівля новонародженими: організатору й учасникам "схеми" обрали запобіжні заходи

"За клопотанням Оболонської окружної прокуратури м. Києва суд обрав запобіжні заходи організатору та чотирьом учасникам злочинної організації, яких підозрюють у незаконному переправленні новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства", - повідомили в прокуратурі.



За даними прокуратури, організатору схеми, який виявився колишнім правоохоронцем, та двом співучасникам злочину суд обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Ще одній підозрюваній - у вигляді тримання під вартою з заставою у понад 800 тисяч гривень.



Четвертій фігурантці, яка після затримання визнала вину та надала викривальні покази - цілодобовий домашній арешт.

Масштабна схема торгівлі немовлятами



Нагадаємо, правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам.



Загалом у межах слідства встановлено 8 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

До того ж, як повідомлялося, правоохоронці затримали чоловіка, який організував продаж 11-місячного хлопчика до Словаччини за 25 тисяч доларів.

Крім того, правоохоронці запобігли спробі продажу дитини в Луцьку, за немовля "продавець" хотіла 30 тисяч доларів. Дитина виявилася сином її подруги, яку та народила таємно, не звертаючись до пологового будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.