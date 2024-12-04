Торгівля і мігранти. Чому Трамп погрожує Канаді та чим це загрожує

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З поверненням до влади Дональда Трампа США ризикують зіпсувати відносини з одним із найближчих союзників і своїм сусідом Канадою, яка також є одним з важливих партнерів України. Трамп у перший день президентства планує запровадити 25% тарифи на всі канадські товари, що вдарить по економіці країни, про це він заявив у соцмережі Truth Social.

Які зауваження до Канади має Трамп

Трамп має до Канади дві головні претензії: безпека кордону та дисбаланс у торгівлі.

США мають сухопутний кордон лише з двома країнами. На півдні з Мексикою та на півночі з Канадою. На думку Трампа, через канадський кордон до Штатів потрапляють нелегальні мігранти та постачаються наркотики. Зокрема, мова йде про фентаніл. Це синтетичний опіоїд, на основі якого виготовляють значно потужніші навіть за героїн наркотики. Він став справжнім вбивцею у США. Щороку в країні від нього помирають до 70 тис. людей.

З жовтня 2023 року по вересень 2024 року Митно-прикордонна служба США (CBP) зареєструвала трохи менше 199 000 "зустрічей" нелегалів на кордоні з Канадою. Це особи, яких затримали на нелегальному в'їзді до США та ті, хто не мав права на в'їзд, але спробував потрапити в країну. За цей же час влада США вилучила близько 5 245 кг наркотиків, переважно марихуани. Це менше, ніж близько 25 000 кг, вилучених за той самий період роком раніше.

Водночас це на порядок менше, ніж те, що просочується до США через кордон з Мексикою. CBP за той самий період зафіксувала понад 2,13 мільйона "зустрічей" на кордоні США та Мексики.

Канада є одним із найбільших торгових партнерів США. Обидві країни, а також Мексика входять до зони вільної торгівлі USMCA - назва походить від перших літер країн.

Завдяки зоні близько 60% нафти, імпортованої в США, надходить по трубопроводах з Канади. Через видобуток сланцевої нафти Сполучені Штати знову є найбільшим у світі виробником нафти. Але багато нафтопереробних заводів США створені для переробки важкої сирої нафти з Канади, а не легкої американської. Тому США експортують більшу частину цієї продукції та продовжують імпортувати нафту з Канади. Також частина американських компаній розмістили виробництва в Канаді. Як наслідок, у 2023 році торговий дефіцит із Канадою склав 119 млрд дол.

Трамп планує зменшувати дефіцит торгівлі з Канадою так само, як і з іншими країнами - за допомогою тарифів. Крім того, тарифи мають стати засобом тиску і щодо кордону.

Трюдо і Трамп - складна розмова

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 30 листопада здійснив приватний візит до резиденції Трампа на курорт Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Як зазначив Трюдо після зустрічі, розмова із Трампом стосувалася питань торгівлі та безпеки кордонів. В офіційних повідомленнях її описали як "хорошу". Канадський прем'єр повідомив обраному президенту США, що кількість мігрантів, які нелегально перетинають канадський кордон, є мізерною, порівняно з тими, які прибувають з Мексики.

Та як повідомляє Fox News, Трамп був дуже прямим, коли мова йшла про претензії до Канади. У відповідь на погрози запровадити торгові тарифи, Трюдо заявив, що цей крок "повністю вб'є канадську економіку", повідомляє видання з посиланням на два джерела, присутні під час розмови обох лідерів.

У відповідь Трамп нібито перепитав: "ваша країна не зможе вижити, якщо не буде обдирати США на суму в 100 млрд доларів?" Далі Трамп в якості тролінгу запропонував Трюдо зробити Канаду 51-м штатом США і саркастично додав, що Трюдо міг би стати його губернатором. Загалом же Трамп дав зрозуміти, що очікує змін від уряду Канади ще до своєї інавгурації - 20 січня наступного року.

Чим може відповісти Канада

У відповідь на звинувачення Трампа щодо нелегальних мігрантів уряд Канади посилить контроль за кордоном. Міністр громадської безпеки країни Домінік Леблан заявив, що його уряд "може зробити додаткові інвестиції" на кордоні, не повідомляючи конкретних подробиць. Буде запроваджено жорсткіші обмеження, аби мігранти не могли проїхати через Канаду до США без відповідного дозволу.

"Ми продовжуватимемо закручувати гайки в цьому процесі, щоб переконатися, що ми продовжуємо мати імміграційну систему та кордони, які фактично підтримують цілісність і безпеку, над якою канадці та американці працюють щодня", — сказав Леблан.

Відповідь на можливе запровадження тарифів не така очевидна. Як зазначає Radio Canada, уряд таки розглядає запровадження своїх тарифів вже проти американських товарів.

Тарифна війна може завдати більшої шкоди Канаді, ніж США. Тим не менш, є сфери, у яких тарифи будуть болючими для Вашингтона з політичної точки зору. Зокрема, Канада може погрожувати запровадити тарифи на сільське господарство США, наприклад молочні продукти та зерно. Це вдарить по фермерах центральних штатів, які послідовно підтримують Трампа.

Також розглядаються обмеження проти компаній, власники яких зараз є близькими до Трампа. Серед варіантів – Tesla, оскільки її засновник Ілон Маск зараз входить у найближче оточення обраного президента США.