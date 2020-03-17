Торги на фондовой бирже в США закрылись рекордными потерями за последние 30 лет

На фоне пандемии коронавируса в понедельник, 16 марта, ключевые фондовые индексы потеряли более 12% на закрытии торгов в США. Об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что биржевой индекс ценных бумаг Dow Jones упал на 12,94% и это худший показатель с октября 1987 года. Индекс американского внебиржевого рынка Nasdaq снизился несколько меньше - на 12,32%.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта.

Европейские биржи по итогам торгов также закрылись с потерями - основные индексы просели на 4-6%.

Причиной падения котировок является коронавирус нового типа, из-за которого множество стран закрывают свои границы.

Вспыхнувший в конце 2019 года в Центральном Китае вирус распространился более чем на 130 стран и был 11 марта признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире вирусом заразились более 170 тыс. человек, свыше 6 тыс. умерли.

Напомним, также 16 марта упали цены на нефть североморской марки Brent. Цена составила ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 15:31 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель. Это на 12,7% ниже показателя предыдущей торговой сессии.