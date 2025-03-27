У Торецьку ЗСУ заклали вибухівку в багатоповерхівці й підірвали окупантів (відео)
У Торецьку українські бійці заклали вибухівку в одній з багатоповерхівок і висадили в повітря російських штурмовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Воїни батальйону охорони провели ризиковану операцію зі знищення російської піхоти, що накопичилася в одному з житлових будинків Торецька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що були отримані розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному з будинків і планує проводити штурмові дії.
Воїни 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова спрацювали на випередження і не дали загарбнику втілити свій задум. Вони серед білого дня замінували протитанковими мінами багатоповерховий будинок.
Українських піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будинку і відступили. Невдовзі вибухівка була приведена в дію.
"В результаті проведеної операції штурмова група противника припинила своє існування. Кінцевою зупинкою їх нікчемного життя став підвал багатоповерхівки українського міста Торецьк", - зазначили військові.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 908 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1670 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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