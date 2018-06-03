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В Торецке полицейские ликвидировали наркопритон

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 00:29
Фото: полиция ликвидировала наркопритон (npu.gov.ua)
Фото: полиция ликвидировала наркопритон (npu.gov.ua)

Местный житель организовал в своей квартире изготовление опия ацетилированного

В Торецке (Донецкая область) полиция ликвидировала наркопритон. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Как выяснилось, местный житель организовал в своей квартире изготовление опия ацетилированного. Так, полиция изъяла более 8 литров прекурсора-растворителя, посуду и шприцы с остатками наркотика.

Организатор притона предоставлял жилье и все необходимые принадлежности для изготовления наркотика, а основные ингредиенты гости приносили с собой. Платой за аренду наркокухни была "доза для хозяина".

"Неоднократно судимый за кражи и наркопреступления злоумышленник предпринимал меры конспирации – застать его врасплох было практически невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что полицейские изъяли использованные шприцы, посуду с остатками наркотика, а также прекурсор-растворитель для приготовления опия ацетилированного со следами продуктов мака.

Напомним, ранее сообщалось, что в Торецке Донецкой области в многоквартирном доме обнаружили арсенал боеприпасов.

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Теги публикации: полиция, Донецкая область, Торецк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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