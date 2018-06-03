У Торецьку поліцейські ліквідували наркопритон

Місцевий житель організував у своїй квартирі виготовлення опію ацетильованого

У Торецьку (Донецька область) поліція ліквідувала наркопритон. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Як з’ясувалося, місцевий житель організував у своїй квартирі виготовлення опію ацетильованого. Так, поліція вилучила понад 8 літрів прекурсора-розчинника, посуд і шприци із залишками наркотику.

Так, організатор притону надавав житло та все необхідне приладдя для виготовлення наркотику, а основні інгредієнти гості приносили з собою. Платою за оренду наркокухні була "доза для господаря".

"Неодноразово судимий за крадіжки та наркозлочини зловмисник вживав заходів конспірації – застати його зненацька було практично неможливо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що поліцейські вилучили використані шприци, посуд із залишками наркотику, а також прекурсор-розчинник для приготування опію ацетильованого зі слідами продуктів маку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Торецьку Донецької області в багатоквартирному будинку виявили арсенал боєприпасів.