Торецьк під ударом: де Росія посилила штурми і куди рухається фронт

Головне:

Який пріоритет Росія обрала собі для весняно-літньої наступальної кампанії?

Чому висадка десанту на островах у Дніпрі - важке завдання?

Що відбувається в Курській області, яку нібито "зачистили" від ЗСУ?

Чому російські війська не можуть наступати на Запоріжжя?

Росія продовжує наполягати, що Україні треба віддати їй чотири області, які Москва вже вписала в конституцію. При цьому військовим шляхом противник не може вийти на кордони чотирьох регіонів. Тому сьогодні російські війська зосередили всі свої сили, щоб повністю захопити Донецьку область.

Судячи з того, що відбувається на лінії бойових дій, пріоритет весняно-літньої кампанії росіян - Слов'янсько-Краматорський напрямок. У разі успіху це дозволило б їм дійти до кордонів Донецької області, представивши "перемогу" своєму суспільству. Водночас російські військові намагаються вибити ЗСУ з Курської області, незважаючи на те, що багаторазово заявляли про "звільнення" Курщини.

Найгарячіший напрямок

Головним пріоритетом для росіян на наступні три місяці наступу будуть саме Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка, впевнені військові експерти. В Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що військове командування Росії передислокувало підрозділи кількох армійських корпусів із району Курахового та окупованих районів Запорізької області на Торецький напрямок.

За даними геолокаційних карт, російські війська атакували і просунулися на південний захід від Торецька, в районі Мирного. Уперше в ISW зафіксували повідомлення про передислокацію підрозділів ще наприкінці березня 2025 року. Однак основне переміщення військових командування провело 21 квітня - під час першого так званого "перемир'я", яке Володимир Путін оголосив до Великодня. Саме тоді російським військам вдалося накопичити сили для подальших атак Торецька.

"Вони зосередили свої сили на найбільш вразливій ділянці фронту - на стику бойових дій наших формувань, які діють на Покровській агломерації і, відповідно, ведуть бойові дії в Торецькому районі. У цей стик ворог вдарив, вдарив досить вдало, у нього є успіхи", - зазначив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

У російських пабліках також повідомляють, що підрозділи ЗС РФ ведуть бойові дії в районах Старої Миколаївки та Олександрополя, паралельно проводячи зачистки біля Калинового. Усі ці населені пункти розташовані на південний захід від Торецька.

Росіяни також здійснили кілька атак у бік Мирнограда, який розташований на схід від Покровська, при цьому використавши бронетехніку. "Ось це реально небезпечно - поки ми боролися з ворогом у районі Удачного, ми не побачили його просування на схід від Мирнограда. Там ворог має просування південніше Костянтинівки і це серйозний виклик", - додав Селезньов.

Скріншот карти DeepState, на якому видно просування російських військових у Торецьку та в обхід Часового Яра

Атака на Мирноград може стати частиною плану росіян з оточення Покровська. В Інституті вивчення війни також припускають, що противник останнім часом змістив увагу на Новопавлівку в спробах вийти на кордон Дніпропетровської та Донецької областей. Рухи росіян також говорять про те, що вони хочуть вийти на південний захід від Торецька для того, щоб далі просунутися на Костянтинівку.

По суті, для того, щоб вийти на кордони Донецької області, що є однією з цілей російської "СВО", війська РФ формують три ударні плацдарми. Один знаходиться в районі Торецька у напрямку до Костянтинівки, другий - з Часового Яру на Костянтинівку, а третій - з Лиману на Слов'янськ і Краматорськ.

"Якщо ворог зуміє почати бойові дії за цими трьома напрямками, генштаб РФ вважатиме, що першу частину свого задуму він реалізував", - додав Селезньов.

Для росіян Торецьк, на думку експертів, є ключем до Костянтинівки, бо розташований перед нею і відкриває подальший шлях до Краматорська та Слов'янська. Тому сьогодні противник зосереджуватиметься на напрямку від Торецька до Покровська.

Також про те, що Слов'янсько-Краматорський напрямок для росіян сьогодні є пріоритетом, свідчить і кількість бойових зіткнень. За добу зі 100% ударів майже половина припадала на Донецьку область.

Крім того, російські війська підійшли до Дніпропетровської області і на сьогодні перебувають за 3-5 км від її кордону. Враховуючи той факт, що будь-яку окуповану територію Путін одразу записує в російську конституцію, побоювання щодо такого розкладу сил виправдані. З іншого боку, вести там бойові дії противнику буде явно важко.

Просування російських військових до Покровська та Мирнограда

"Вклинювання на територію Дніпропетровщини - ну такий собі інформаційний привід. Але з військової точки зору толку від цього ніякого. До 20 км прозорості поля бою. Яким чином росіяни забезпечуватимуть собі логістику? Логіки в цьому точно немає зовсім", - зазначив Селезньов.

Херсон, десант і острови

Бойові дії в Херсонській області також не вщухають, але вони схожі не на штурм, а скоріше на спробу закріпитися на островах, які розташовані на Дніпрі. Нещодавно, за інформацією офіцера водолазного загону "Омега" Нацгвардії Юрія Ткачука, противник зробив спробу висадити десант і встановити на островах вогневі позиції.

Насправді, російські війська постійно роблять спроби висадитися і закріпитися на островах між берегів Херсонської області, але зазнають поразки. Утім, як і українські військові. Річ у тім, що острови, які йдуть по річці, являють собою дуже незручну точку для закріплення.

"На цих островах відносно мало рослинності, там кущі, зарості тощо. Окопатися там дуже складно, тому що там низько стоїть вода. Лопату встромляєш у землю і в ямці з'являється вода. Тобто вирити який-небудь бліндаж, окоп практично нереально", - зазначає військовий експерт Павло Нарожний у коментарі РБК-Україна.

Ворог постійно намагається проводити подібні штурмові дії і дещо їх активізувати. Але для того, щоб проводити масштабні дії з використанням сотні кораблів, потрібно забезпечити скритність, а це в умовах того, що острови регулярно обстрілюються, фактично нереально.

Острови на Дніпрі між берегами Херсонської області

"Подібні спроби противника ні до чого не приводять, тому що Сили оборони України знищують противника, припиняють їхні спроби. Ці спроби виглядають як квиток в один кінець. Ті, хто потрапляє під обстріл, вони залишаються на островах, якщо залишаються живими. Їм скидають продукти, воду, і вони там перебувають якийсь час, поки їх не знищують", - зазначає речник ОК "Південь" Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.

Якийсь час противник навіть використовував кораблі як спостережні пункти, щоб не залишатися на островах і не ставати живою мішенню для артилерії і дронів. Крім того, все гирло річки добре проглядається, тому форсувати Дніпро фактично нереально через висоту берега і хороший огляд. Єдина мета, для якої використовують острови і можуть тимчасово на них висадитися, - розвідка. Тому туди заходять невеликими ДРГ, про велику кількість десанту мови йти не може.

"Навіть якщо будуть якісь поодинокі спроби, то закріпитися вони там не зможуть, це питання логістики. Як за таких умов створити постійну понтонну переправу - немає можливості, є наша артилерія, авіація, наші оператори дронів. Ми її просто знищимо", - додав Селезньов.

Тому на островах відбувається, як це називають, оперативна бойова робота. Періодично на них висаджуються українські військові, періодично російські. Але закріплюватися на них важко і безглуздо. Інша справа - Кінбурнська коса, яку росіяни окупували і використовують як вогневу точку, обстрілюючи з неї Очаків та інші населені пункти Миколаївської області.

З коси противник має можливість контролювати гирла Південного Бугу та Дніпра. Атаки на прилеглі населені пункти не залишаються без відповіді і періодично росіянам доводиться поповнювати запаси техніки на косі. Але кардинально на загальну ситуацію на фронті це не впливає.

29 км Курської області

Незважаючи на численні заяви росіян про те, що Курська область звільнена і ЗСУ в ній більше немає, за фактом це не так. На сьогодні українські військові контролюють близько 29 км території у напрямку на Суджу. І там бойові дії не припиняються.

5 травня російські "воєнкори" повідомили про атаки в районі села Тьоткіно, яке розташоване в Глушковському районі Курської області. За їхніми словами, українські військові здійснили низку атак на цій ділянці, при цьому використавши обладнання для розмінування, щоб "пробити" шлях через російські мінні поля. У ISW при цьому зазначають, що українські війська намагаються "ізолювати російські підрозділи поблизу Тьоткіного", серед іншого завдавши удару по пункту управління безпілотників і знищивши 20 російських військових. Знищення пункту підтвердив і голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Для розуміння, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується як школа БПЛА. Там навчали росіян спочатку на мавіках, потім працювати скиданнями, зокрема по наших мирних жителях, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове - був", - зазначив Коваленко.

Обстановка в Курській області, де закріпилися ЗСУ

При цьому росіяни продовжують спроби зафіксуватися в Сумській області, де на кордоні фактично повністю знищені села. Українські Сили оборони регулярно виловлюють і ліквідовують диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються просунутися в тил і створити "санітарну зону".

Після регулярних атак від прикордонних сіл Басівка і Новеньке, від яких уже майже нічого не залишилося, на цій території утворилася так звана сіра зона, яку за фактом немає сенсу штурмувати.

"Якщо ми будемо штурмувати цю лісосмугу, це означатиме для нас великі жертви. І що ми отримаємо в результаті? Новеньке - зруйноване повністю село, там жодного цілого будинку не залишилося. Ну вийдемо на стовпчик держкордону, можемо там фото красиве зробити. Тобто сенсу в цьому небагато. Ця сіра зона є", - додав Нарожний.

Важкодоступне Запоріжжя

У напрямку Запоріжжя російські війська продовжують вести бої. Але, схоже, захоплення обласного центру сьогодні для них не є основною метою. Сконцентрувавшись на Торецьку та Покровську, противник навіть перекинув частину своїх сил із Запорізького напрямку.

При цьому, за словами експертів, для росіян наступ на Запоріжжя виглядає логічним. Саме місто в російському інформаційному просторі вже давно вважають "своїм", до того ж Запоріжжя - великий промисловий центр і велика логістична база ЗСУ. Але для наступу росіянам треба розв'язати низку завдань, головне серед яких - логістика на південному напрямку, з якою в них проблеми.

"Їм потрібно підвозити величезну кількість боєприпасів, вони це можуть робити через Крим. А ми постійно завдаємо туди ударів. Або варіант другий - через море, але воно теж під нашим контролем. Є залізниця, що веде до Мелітополя, але вона вся прострілюється, всі бази там відомі, їм це буде непросто", - зазначає Павло Нарожний.

Сьогодні російські війська явно визначилися з пріоритетом і перекинули туди більшу частину своїх ресурсів. А це свідчить про те, що наступати одразу за кількома напрямками в різних областях вони не можуть.