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Топ-чиновником в Министерстве инфраструктуры стал бизнес-партнер Левочкина

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 17:25
Топ-чиновником в Министерстве инфраструктуры стал бизнес-партнер Левочкина Фото: Министерство инфраструктуры Украины (mtu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Новым заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия был назначен Артемий Ершов. Он является бизнес-партнером Юлии Левочкиной, сестры народного депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергея Левочкина.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным регулятора, Ершов вместе с Левочкиной и бизнес-партнером Сергея Левочкина Иваном Фурсиным владел долей в ООО "Ист-Вест финанс".

В свою очередь, "Наші Гроші" сообщают, что Ершов вместе с Левочкиным и Фурсиным основали ЗАО "Холдинг центр бит".

Кроме того, по данным журналистов, Ершов был однокурсником Фурсина и Левочкина в университете. Он также является кумом последнего.

Напомним, ранее Ершов возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был замглавы АО "Ощадбанк".

В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпошта".

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