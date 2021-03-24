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Топ-чиновником у Міністерстві інфраструктури став бізнес-партнер Льовочкіна

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 17:25
Топ-чиновником у Міністерстві інфраструктури став бізнес-партнер Льовочкіна Фото: Міністерство інфраструктури України (mtu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Новим заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія призначено Артемія Єршова. Він є бізнес-партнером Юлії Льовочкіної, сестри народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Сергія Льовочкіна.

Про це пише Liga.net з посиланням на дані Національного банку України.

За даними регулятора, Єршов разом з Льовочкіною і бізнес-партнером Сергія Льовочкіна Іваном Фурсіним володів часткою в ТОВ "Іст-Вест фінанс".

Своєю чергою, "Наші Гроші" повідомляють, що Єршов разом з Льовочкіним і Фурсіним заснували ЗАТ "Холдинг-центр біт".

Крім того, за даними журналістів, Єршов був однокурсником Фурсіна і Льовочкіна в університеті. Він також є кумом останнього.

Нагадаємо, раніше Єршов очолював АТ "Українська біржа", інвестбанк "Трійка діалог Україна" і був заступник голови АТ "Ощадбанк".

У 2015 році він був кандидатом на посаду глави АТ "Укрпошта".

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