Топ-чиновника "Укроборонпрома" уличили в разглашении гостайны

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в разглашении гостайны генерального директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром". Он привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, несмотря на отсутствие допуска к государственной тайне у своего заместителя, гендиректор допустил его к документам. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу сообщено о подозрении.

Напомним, Министерство обороны презентовало изменения к закону о государственной тайне.

Ранее президент назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ.