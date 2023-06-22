Топ-біатлоністи України виступлять у виставковій літній гонці в Німеччині

Вітчизняний біатлон матиме представництво на виставкових стартах City Biathlon-2023. Гонка запланована на 13 серпня.

Джима та Підручний брали участь у шоу 2021 році. Тоді перша фінішувала четвертою, а другий у чоловічих перегонах посів 5-те місце. Торік від проведення виставкової гонки відмовилися через насичений графік підготовки до нового сезону.

Цьогорічне шоу на німецькій землі ознаменується останніми стартами для цілої плеяди іменитих біатлоністок. У Вісбадені завершать кар'єру німкені Германн-Вік, Гінц і Гільдебранд, а також норвежка Рейселанн-Ольсбу.

За підсумками сезону 2022/23 Кубка світу Джима стала найкращою серед українок. Досвідчена біатлоністка набрала 164 залікових бали (33-тє місце в світі). Натомість Підручний пропустив левову частку сезону через важку травму.