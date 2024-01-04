Топ-5 претендентів на чемпіонство НБА. Де у списку команди українців

Турнірна таблиця Східної конференції НБА станом на 4 січня 2024 року

Турнірна таблиця Західної конференції НБА станом на 4 січня 2024 року

"Бостон Селтікс" та "Мілвокі Бакс" (шанс на перемогу - 15%)

Згідно з даними суперкомп’ютера BETSiE, який проаналізував понад 100 000 варіантів розвитку сезону 2023/2024, однаковий шанс на перемогу у плей-офф мають відразу два представники Східної конференції: "Бостон Селтікс" та "Мілвокі Бакс".

Наразі обидві команди йдуть "ніздря в ніздрю". Очна гра між лідерами запланована вже на 12 січня, тож в команди Адріана Гріффіна буде шанс скоротити відставання.

"Бостон Селтікс" (фото: instagram.com/celtics)

Варто пам’ятати, що до фіналу плей-офф зможе увійти тільки один представник Східної конференції. Якщо команди закінчать сезон на таких самих позиціях, що й зараз, то зустрітись вони зможуть тільки на стадії півфіналу.

До речі, після 32 тижня у сезоні 2022/2023, як "Селтікс", так і "Бакс" йшли на тих самих 1-й та 2-й позиціях. Щоправда, тоді в бостонців було на 3 перемоги менше, а у їх суперників - на дві.

"Денвер Наггетс" (шанс на перемогу - 10%)

Однозначним переможцем Західної конференції та наступним претендентом на чемпіонство у плей-офф BETSiE вважає "Денвер Наггетс". Після 35 ігор підопічні Майкла Мелоуна йдуть на третій позиції Західної конференції та мають найкращу статистику закинутих очок.

Схожа ситуація була у сезоні 2020/2021 в "Мілвокі Бакс". Після 32 ігор команда також посідала третю позицію із 20 перемогами та 13 поразками. Тоді "олені" втримали третю позицію у конференції, а згодом виграли плей-офф, у чвертьфіналі подолавши друге місце турнірної таблиці - "Бруклін Нетс".

Щодо "Наггетс", то в цей самий момент 2023 вони лідирували у Західній конференції. Більш того, команді вдалося втримати таку перевагу до кінця, а у плей-офф впевнено переграти всіх суперників (4-1, 4-2, 4-0, 4-1) та виграти НБА.

Очні поєдинки з лідерами конференції в "Денвера" ще не скоро, проте за відсутності поразок у наступних поєдинках, "Нетс" може не тільки гарантувати собі місце у плей-офф, але й поборотись за лідерство у регіональному чемпіонаті.

"Міннесота Тімбервулвз" (шанс на перемогу - 8%)

Баскетбольний клуб з Міннесоти можливо не був головним фаворитом суперкомп’ютера на початку сезону, проте набув такого статусу під час розіграшу. Наразі "Тімбервулвз" очолює Західну конференцію НБА з 24 перемогами та 8 поразками. При цьому в "Міннесоти" другий найнижчий показник пропущених очок після "Х’юстона", що вкотре доводить, що команда є одним з найкращих оборонних колективів Ліги.

За останні 20 років найкращим досягненням "Тімбервулвз" була 7 позиція Західної конференції у 2021-2022 роках та прохід до першого раунду плей-офф у тому ж сезоні.

"Міннесота Тімбервулвз" (фото: instagram.com/timberwolves)

"Фінікс Санз" (шанс на перемогу - 7%)

Також на перемогу у плей-офф за версією BETSiE заслуговує "Фінікс". Попри своє скрутне становище у турнірній таблиці у "Санз" залишаються шанси не тільки на пряме потрапляння у плей-офф, але й на успіх у матчах на виліт. Для того, аби гарантувати собі участь у фінальній частині сезону, підопічним Монті Вільямса потрібно виграти щонайменше ще 30 з 47 ігор, що залишилися.

До слова, історія знала чимало прикладів "повернень" з нижньої частини таблиці. Так, у сезоні 2021/2022 "Бостон Селтікс", що мав 16 перемог та 19 поразок після 35 ігор, зміг не тільки до завершення конференції піднятись на другу позицію, але й дійти до фіналу плей-офф.

"Фінікс Санз" (фото: instagram.com/suns)

Де команди українців

Цьогоріч в НБА виступають два українські баскетболісти. Це Олексій Лень і Святослав Михайлюк.

Олексій захищає кольори "Сакраменто Кінгз". Він пропустив частину сезону через травму щиколотки, проте все одно допоміг своїй команді у 15 поєдинках, провівши на полі в середньому 9,5 хвилин.

Наразі "Сакраменто" перебуває на п'ятій позиції у Західній конференції та на другому місці Тихоокеанського дивізіону. Суперкомп’ютер оцінює шанси "королів" на перемогу у Лізі у 2,4%.

Олексій Лень (фото: instagram.com/alexlen_25)

Щодо Святослава Михайлюка, то його "Бостон Селтікс", як вже зазначалось, очолює НБА. Щоправда, заграним у сезоні український баскетболіст був не часто. Так, він зіграв у 16 поєдинках та провів на полі всього 150 хвилин.

Святослав Михайлюк (фото: instagram.com/sviat_10)

Можна ще говорити про Дмитра Скапінцева, який дебютував у Лізі зовсім нещодавно. Після травм Мітчелла Робінсона та Джеріко Сімса українцю запропонували підписати контракт із командою 23 грудня 2023 року.

Того ж дня спортсмен дебютував за "Нікс" у матчі Нью-Йорка проти "Мілвокі Бакс" і таким чином став дев'ятим українцем в історії Національної баскетбольної асоціації.

Однак згодом легендарний клуб відрахував українця. Подальша доля Дмитра в НБА поки що не відома. А тим часом його вже екс-команда йде на восьмій позиції Східної конференції. Її шанс на чемпіонство у чемпіонаті суперкомп’ютер оцінює у менш ніж 1,5%.

Дмитро Скапінцев (фото: instagram.com/d.skapintsev)