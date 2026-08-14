Топ-5 дистанційних шкіл України у 2026/2027 навчальному році: як обрати найкращу

Рейтинг дистанційних шкіл України

Критерії відбору дистанційних шкіл

Під час підготовки рейтингу ми оцінювали не лише формат дистанційного навчання, а й те, наскільки школа забезпечує повноцінний освітній процес.

Зокрема, враховували наявність ліцензії та документів про освіту державного зразка, організацію живих занять, можливості освітньої платформи, тьюторський або кураторський супровід, контроль успішності та звітність для батьків.

Також звертали увагу на гнучкість навчального графіка, додаткові дисципліни та можливості для розвитку учнів.

Unicorn School працює з учнями 3-11 класів та поєднує державну шкільну програму із сучасними цифровими інструментами. Навчання проходить на платформі EDMaps, розробленій для дистанційної та змішаної освіти.

EDMaps побудована за принципами комп’ютерної гри: учні виконують завдання, відкривають нові локації, отримують винагороди та бачать власний прогрес. За даними школи, такий підхід допомагає підвищувати успішність учнів у середньому на 53%, а залученість до навчання - на 67%. У 2024 році платформа увійшла до ТОП-6 EdTech-стартапів за версією IT Ukraine.

Батьки можуть переглядати оцінки, виконані завдання, активність і загальний прогрес дитини в мобільному застосунку. Залежно від програми учні відвідують живі онлайн-уроки за розкладом, а особистий тьютор допомагає з організацією навчання та підтримує зв’язок із родиною.

Також школа пропонує можливість навчання екстерном, зокрема проходження програми 2 або 3 класів за 1 рік. Окрему увагу приділяють іноземним мовам, цифровій грамотності, IT-дисциплінам і підготовці старшокласників до НМТ.

Чому Unicorn School потрапила у топ?

Перевага Unicorn School полягає у поєднанні технологічної платформи, навчальних матеріалів, живих уроків, тьюторського супроводу та батьківського контролю в одному навчальному процесі. Гейміфікація допомагає учням бачити результат своїх дій, рухатися за навчальним маршрутом і підтримувати мотивацію протягом року.

Школу варто розглянути родинам, яким важливі сучасні цифрові інструменти, регулярні онлайн-заняття, персональна підтримка та прозоре відстеження навчального прогресу дитини.

Загальна інформація:

Ліцензія: є; видає документи державного зразка.

є; видає документи державного зразка. Класи: 3-11 класи.

3-11 класи. Платформа: власна освітня гейміфікована платформа EDMaps.

власна освітня гейміфікована платформа EDMaps. Живі уроки: є.

є. Супровід: є, особистий тьютор.

є, особистий тьютор. Вартість: 2 990-14 990 грн/міс.

Атмосферна школа пропонує дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Програми відповідають державним вимогам, а випускники отримують документи про освіту встановленого зразка.

Сильна сторона школи полягає у можливості навчатися за індивідуальним графіком. Матеріали доступні цілодобово, тому дитина може самостійно планувати заняття та поєднувати школу з тренуваннями, творчістю або навчанням за кордоном.

На платформі зібрано понад 45 000 матеріалів: авторські відео уроки, конспекти, тести, інтерактивні вправи, аудіоматеріали, навчальні ігри та 3D-моделі. Батьки можуть переглядати успішність дитини в особистому кабінеті.

Для учнів передбачена підтримка ментора. Він допомагає розібратися з організаційними питаннями, стежить за прогресом і підтримує дитину під час навчання.

Чому Атмосферна школа потрапила у топ?

Школа добре підходить учням, яким потрібен гнучкий розклад і можливість опрацьовувати матеріали у власному темпі. Велика бібліотека цифрового контенту дозволяє використовувати різні способи подання інформації.

Окремою перевагою можна вважати вибір навчальних пакетів. Родина може підібрати програму відповідно до бажаного рівня самостійності, кількості консультацій і необхідності в додатковій підтримці.

Загальна інформація:

Ліцензія: є; видає документи державного зразка.

є; видає документи державного зразка. Класи: 1-11 класи.

1-11 класи. Платформа: власна освітня платформа Атмосферної школи.

власна освітня платформа Атмосферної школи. Живі уроки: є.

є. Супровід: є, ментор / класний керівник.

є, ментор / класний керівник. Вартість: 4 200-12 000 грн/міс.

Optima School працює у сфері дистанційної освіти понад десять років. За даними школи, її програми обрали 21 000 родин, а кількість випускників перевищила 9 000.

Навчання доступне для учнів 1-11 класів. Школа має власну освітню платформу з матеріалами, інтерактивними завданнями, тестами та засобами контролю успішності. Доступ до системи відкритий цілодобово.

Optima School пропонує кілька варіантів навчання: основну дистанційну програму, онлайн-класи з живими уроками, екстернат, окремі предмети та програми для українських дітей за кордоном.

В онлайн-класах заняття проходять у невеликих групах. Родини можуть обирати різну кількість уроків на тиждень та першу або другу зміну. Для знайомства з платформою школа надає демодоступ.

Чому Optima School потрапила у топ?

Школа має значний досвід і великий вибір освітніх форматів. Родини можуть підібрати програму як для майже самостійного навчання, так і для регулярних живих занять із викладачами.

Optima School підійде батькам, які цінують перевірену роками систему, широкий вибір пакетів і можливість змінювати інтенсивність навчання відповідно до потреб дитини.

Загальна інформація:

Ліцензія: є; видає документи державного зразка.

є; видає документи державного зразка. Класи: 1-11 класи.

1-11 класи. Платформа: власна освітня платформа Optima School.

власна освітня платформа Optima School. Живі уроки: є.

є. Супровід: є, класний керівник; тьютор доступний як окрема послуга.

є, класний керівник; тьютор доступний як окрема послуга. Вартість: 1 800-12 000 грн/міс.

Alterra Online School навчає учнів 1-11 класів. В основі програми лежать живі онлайн-уроки, робота в невеликих класах і регулярна взаємодія з тьютором.

У групах навчається до 14 дітей. Така кількість учнів дозволяє викладачеві приділяти увагу кожному, вчасно помічати складнощі та давати змістовний зворотний зв’язок.

Тьютор проводить індивідуальні зустрічі, допомагає дитині визначати навчальні й особисті цілі та стежить за їх досягненням. Розклад, навчальні матеріали, оцінки та коментарі викладачів доступні батькам у цифровому щоденнику.

Школа пропонує денний і вечірній формати. Окрім основних предметів, учні можуть відвідувати факультативи з іноземних мов, програмування, творчості, логіки та інших напрямів.

Чому Alterra потрапила у топ?

Alterra вирізняється увагою до особистості дитини та регулярною живою комунікацією. Невеликі класи, тьюторські зустрічі й додаткові заняття допомагають підтримувати контакт з однокласниками та вчителями.

Школу варто розглянути родинам, які шукають дистанційний формат зі звичним розкладом, живими уроками та активною участю тьютора.

Загальна інформація:

Класи: 1-11 класи.

1-11 класи. Платформа: цифровий щоденник та платформа Alterra Externat.

цифровий щоденник та платформа Alterra Externat. Живі уроки: є.

є. Супровід: є, тьютор.

є, тьютор. Вартість: 170-200 євро/міс.

"Джерело" працює з учнями 1-11 класів і пропонує кілька пакетів із різною кількістю онлайн-занять, консультацій та перевірочних робіт.

Доступні програми для самостійного навчання, сімейної форми, екстернату й щоденних живих уроків. Залежно від пакета учні отримують теоретичні матеріали, тести, практичні завдання, консультації викладачів і підтримку куратора.

Для родин, яким потрібен повноцінний шкільний розклад, школа проводить онлайн-уроки з понеділка до п’ятниці. Наповнюваність класів у відповідних пакетах становить до 15 учнів.

Також передбачена можливість прискореного проходження програми двох або більше класів протягом одного року.

Чому школа "Джерело" потрапила у топ?

Головна перевага школи полягає у різноманітності програм. Батьки можуть не переплачувати за зайві послуги та обрати потрібну кількість консультацій, уроків і контрольних робіт.

Такий формат може бути зручним для дітей за кордоном, учнів на сімейному навчанні, спортсменів, творчих дітей та родин, яким потрібне доступне дистанційне навчання з офіційним зарахуванням.

Загальна інформація:

Ліцензія: є; видає документи державного зразка.

є; видає документи державного зразка. Класи: 1-11 класи.

1-11 класи. Платформа: навчальна онлайн-система школи.

навчальна онлайн-система школи. Живі уроки: є.

є. Супровід: є, куратор класу.

є, куратор класу. Вартість: 1 400-6 000 грн/міс.

Як вибрати дистанційну школу (FAQ)

Навіть найдетальніший рейтинг онлайн-шкіл України не врахує характер, темп і потреби конкретної дитини. Перед зарахуванням варто звернути увагу на кілька питань.

Чи потрібні дитині живі уроки?

Самостійним учням може підійти асинхронний формат. Дітям, яким складно планувати день, зазвичай потрібен чіткий розклад і регулярний контакт із викладачем.

Хто контролюватиме прогрес?

Уточніть, чи матимуть батьки доступ до оцінок, активності, виконаних завдань і коментарів учителів.

Чи передбачена персональна підтримка?

Тьютор або куратор особливо важливий під час адаптації до дистанційного навчання.

Наскільки зручна платформа?

Попросіть демодоступ або відвідайте пробний день. Дитині має бути зрозуміло, де знаходити уроки, домашні завдання, розклад і результати.

Який документ отримає учень?

Перевірте ліцензію школи, умови офіційного зарахування та порядок отримання документів про освіту.

Підсумок

До топ-5 дистанційних шкіл України на 2026/2027 навчальний рік увійшли Unicorn School, Атмосферна школа, Оптіма, Alterra Online School і Джерело.

Кожна має власну модель навчання та може вдало відповідати різним запитам родини.

Unicorn School може стати вибором для родин, яким важливі живі уроки, технологічна гейміфікована платформа EDMaps, тьюторський супровід і високий рівень сервісу.

Атмосферна школа буде актуальною для учнів, яким важлива гнучкість, навчання у власному темпі та доступ до великої бібліотеки інтерактивних матеріалів.

Optima School підійде родинам, які шукають дистанційну школу за доступною ціною, з широким вибором програм, різними форматами навчання.

Alterra Online School варто розглянути родинам, які хочуть зберегти формат живих уроків, невеликі класи та регулярну підтримку тьютора.

Джерело може зацікавити тих, хто шукає різні навчальні пакети для сімейної форми, екстернату або щоденних онлайн-занять.

Зауважимо, що остаточне рішення краще приймати після пробного заняття або знайомства з платформою. Так батьки зможуть оцінити не лише програму, а й реакцію дитини на формат, викладачів і спосіб подання матеріалу.