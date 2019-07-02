ТОП-5 чехлов для телефона Huawei

Стильный дизайн, отличная камера, емкий аккумулятор — за эти качества пользователи любят смартфоны Huawei. Китайская техника также привлекает современным интерфейсом, функциональностью. К минусам относятся хрупкость дисплея и корпуса. Сильный удар способен вывести гаджет из строя. Поэтому владельцу необходимо сразу присмотреть чехлы на телефон Huawei. Разнообразие футляров позволяет каждому пользователю найти оптимальный по цене и исполнению вариант.

Силиконовый прозрачный чехол для Huawei

Умеренная стоимость – основное достоинство аксессуара. Кроме того, он не меняет конфигурацию, вес и габариты гаджета.

Бренды предлагают целиком прозрачные модели, а также изделия, украшенные тематическими принтами. Активно используется декор: блестки, стразы. Они повышают эстетичность аксессуара.

Силиконовые принадлежности защищают заднюю крышку, боковые грани от царапин и потертостей. Это вариант футляра на каждый день. Силикон не скользит, риск выпадения аппарата из рук во время пользования отсутствует.

Чехол-книжка для Huawei

Надежный футляр смягчает удары, эффективно спасает устройство от влаги, пыли, грязи, солнечных лучей. Брать с собой «книжку» можно в путешествия – гаджет будет защищен от любых негативных воздействий.

Передняя панель закрывает экран смартфона. Чтобы получить доступ к основным функциям, ее достаточно откинуть.

Материалы производства разные – кожа, кожзам, металл, пластик. Их могут комбинировать.

При покупке стоит обратить внимание на исполнение «книжки». Есть модели, которые за счет вспомогательных элементов трансформируются в удобную подставку.

Оригинальные чехлы для Huawei

Чехол сегодня расценивается не только как защитное приспособление. Это модный аксессуар, элемент образа. Владельцы техники стремятся приобрести эксклюзивные изделия, которые будут отображать их вкусы, характер.

Оригинальные решения предлагает магазин мобильных аксессуаров BestBuy Case. Изделия отличаются качеством, они идеально совместимы с телефонными аппаратами.

Бренды могут предлагать нестандартные решения. Самые необычные чехлы – это антистрессы с мягкими вставками, капсулами с плавающим глиттером. Интересно смотрятся изделия, стилизованные под героев мультфильмов, животных. У них измененная конфигурация, предусмотрены декоративные элементы: ушки, лапки, бантики, глаза.

Оригинальные чехлы могут иметь улучшенную функциональность: дополнительные крепления, опорные элементы.

Бампер для Huawei

Чаще всего телефоны страдают от ударов, полученных при падении с высоты. Бампер решает эту проблему. Чехол в виде окантовки выступает хорошим амортизатором.

Плюсы изделия – он незаметный, аккуратный. Пользоваться устройством бампер не мешает. Всегда видно оригинальный дизайн гаджета.

Но бампер не спасает гаджет от влаги и грязи, поэтому устройством нужно пользоваться очень аккуратно.

Чехол-накладка для Huawei

Изделие фиксируется на задней крышке, уберегая боковины, корпус от царапин. Экран остается незащищенным.

Чаще всего производят футляры из пластика. Они привлекают разнообразием цветовых решений. Такие аксессуары более прочные, долговечные. Это отражается на стоимости изделия – цена возрастает.

Работать с гаджетом накладка не мешает. Желательно дополнить такой футляр защитным стеклом – оно предупреждает повреждения дисплея.