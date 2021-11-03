Топ 5 бизнес-решений будущего 

Мир не перестаёт удивлять нас. К трендам космического туризма присоединяется Метавселенная и оцифровка любого актива. К каким изменениям надо быть готовым предпринимателям в ближайшем будущем - рассказали эксперты клуба Top Premium.

1. Криптосистемы и Метавселенная

Будоражащие ум фильмы про виртуальную реальность - уже не жанр фентази. "Пока в сети обсуждают резкую смену названия сети, нужно смотреть на эти процессы глобально" - считает Кирилл Мишанин - сооснователь фонда Infodriver Capital, занимающийся управлением криптовалютными активами и блокчейн консалтингом.

Кирилл Мишанин

"Метавселенная - это когда ты надеваешь QR-очки, перчатки, и у тебя появляется новый виртуальный мир. В нем можно будет творить искусство, рисовать картины, покупать объекты и получать за это токены. При продаже объекты исчезают из твоего виртуального мира и появляются у другого человека". По мнению эксперта, и саму финансовую систему ждут большие перемены. Рынок криптовалют увеличивается с каждым днём и неизбежна его интеграция с банками и всевозможными мобильными приложениями для проведения платежей за товары и услуги, а также прямого приобретения цифровых активов. Новая система взаимодействия банков и крипты даст возможность создать капитал в миллион долларов для любого среднестатистического человека.

2. Еще одна вероятная новация – разработка стандартов для оценки цифровой безопасности бизнеса.

"Сейчас, когда все массово уходят в онлайн, защита данныхт становится крайне важной, и то, насколько успешно компании финансируют это направление – важный показатель для инвесторов. В ближайшем будущем должен измениться и сам процесс аудита" - рассказал Артем Ковбель #1 профессионал по борьбе с фин. мошенничеством в СНГ.

Артем Ковбель

"Пока еще - это "ручная" работа, особенно в Украине. Аудиторы сами изучают документацию, составляют отчеты, переводят их на другие языки, если нужно. Все это растягивает процесс иногда на недели. Бизнесу же обычно нужен результат еще на вчера. Ускорить работу может новое современное ПО, технологии искусственного интеллекта и блокчейна. Они уже есть, но большинство – скорее пилотные проекты (например, EY Blockchain Analyzer – инструмента от компании EY для анализа прозрачности транзакций клиентов, проводимых на базе блокчейна)".

Мир меняется, бизнес меняется и стандарты финансовой отчетности должны меняться вместе с ними. Некоторые из тех, что есть, уже не позволяют объективно оценивать финансовую ситуацию в компании. Например, нет единых стандартов оценки устойчивости бизнеса – само понятие устойчивости появилось не так давно. При оценке устойчивости бизнеса разные аудиторы используют разные критерии, что зачастую приводит к путаницам в отчетности.Чтобы исправить ситуацию, Совет по стандартам финансового учета (FASB) уже предложил создать для этого новую организацию – Совет по стандартам устойчивости (Sustainability Standards Board, SSB). Она должна будет разработать и внедрить новый стандарт.

3. Далее можем говорить о развитии цифрового бизнеса. И за консультацией пошли к финансистам. Виктория Охрименко, финансовый эксперт в сфере цифровых активов:

«Цифровой бизнес — это термин, используемый для описания бизнес-направлений, бизнес-моделей и целых компаний в цифровой форме. Они меняются благодаря цифровым технологиям и цифровым возможностям. В этом процессе новые технологии постоянно адаптируются к новейшим технологиям, адаптируются такие процессы, как цепочка поставок, а также обеспечивается возможность объединения в сеть и обмена информацией с другими. Примеры: Продажи оцифрованы и автоматизированы через интернет-магазины, экосистемы платформ и т.д.

Виктория Охрименко

Но цифровое преобразование идет на шаг дальше.Конечно, необходим цифровой контент, цифровые процессы, а также цифровая бизнес-модель, и это "преобразование" рассматривает все аспекты бизнеса. Будь то потребности клиентов, инновационные новые продукты, возможности и задачи на рынке, нового вида общественных отношений, социально-экономических, регулирование которых должно осуществляться в правовой плоскости или, в конечном счете, "новая экономика".

4. Продолжая тему перехода в онлайн, нельзя обойти вопрос обучения и различных курсов. Но если дистанционные уроки в школе и английский по zoom уже стали повседневным явлением, то что скажите насчёт курса по самообороне и обращению с оружием? Такие занятия уже доступны в продвинутых компаниях, обеспечивающих комплексную безопасность для бизнеса и частных лиц.

«Мы разработали собственную платформу для обучения, которая поможет изменить отношение к безопасности в нашей стране» - отметил founder "Security Consalting", Евгений Косторубов.

Евгений Косторубов

- Наш кейс - это прежде всего, инновационный подход и к самим процессам безопасности в компании. В реалиях будущего - бизнесам, которые начинают занимать значимые позиции на рынке, необходим всесторонний подход к этим вопросам, от защиты конфиденциальной информации, личных данных и контроля всех бизнес-процессов до внедрения инновационных технологий в управление и экономическое развитие бизнеса, а также масштабирование компаний, путем слияния малых и средних предприятий в крупные бизнес-организации.

5. А что в итоге? Выдержит ли человеческий мозг такой поток информации и трансформаций? Или как не сойти с ума в новом мире - рассказал психолог и коуч бизнесменов Игорь Олейник.

Игорь Олейник

"На сегодняшний день, а в будущем ещё чаще, люди будут оставаться без полноценной коммуникации и общения, что обязательно приведёт к увеличению различных психических заболеваний" - не самая оптимистичная информация (прим.ред).

А используя соцсети, различные интернет-площадки, на которых можно найти огромное количество информации для формирования и развития личности, а также получить психологическую помощь, люди будут только усугублять свое состояние. Это связано с особенностью человека, которые любят приписывать себе те возможности и качества, которых у них нет. Таким образом искажать свою реальность.

Выход из этой ситуации есть, и это - профессиональная помощь философов, психологов, психотерапевтов и психиатров. Но в нашем социуме существует мнение, что помочь и поддержка таких профессионалов — это плохо и "не круто". Зачем нужно обращаться за помощью к специалистам, если можно самостоятельно изучить всё в интернете? Такой вопрос очень часто возникает у людей. Да и к тому же, такой вариант еще и дешевле. Но, к сожалению, это ловушка, из которой нет выхода.

Сам человек так устроен, что зачастую воспринимает информацию эмоционально. Кроме этого, один и тот же инструмент (рекомендация) работает совершенно по-разному в различных ситуациях. Так используя одну рекомендацию, человек сегодня может себе помочь, а завтра - навредить.

Поэтому чтобы привести понимание и восприятие человека в порядок, нужна помощь тех, кто занимается этим вопросов на профессиональном уровне.