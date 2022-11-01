ТОП 3 ґаджети сучасної людини: підбірка від Цитруса

Зараз складно уявити наше життя без улюблених ґаджетів. І для кожного це буде власний унікальний список мастхевів, які роблять життя комфортнішим.

Цитрус проаналізував продажі товарів з різних категорій і виявив цікаві збіги.

І якби треба було описати сучасну активну людину трьома ґаджетами, то виглядало б це так: навушники, смартгодинник і електросамокат.

Смартфони спеціально не розглядалися, бо це занадто очевидно.

Виходячи з цього, Цитрус зробив підбірку популярних моделей з цих категорій.

Навушники Galaxy Buds2 Pro — для шанувальників якісного звучання.

24-розрядний звук Hi-Fi, інтелектуальне шумопоглинання, об’ємне звучання 360 — почуйте музику такою, якою її створив митець. Без жодних зайвих звуків та шумів. А з системою SMARTTHINGS FIND ви завжди знатимете де ваш девайс, навіть, якщо навушники не у футлярі. Працюють протягом 5 годин з увімкненим ANC та до 18 годин у футлярі.

2. Смартгодинник Amazfit GTS 3 — це не просто модний аксесуар, а по-справжньому незамінний помічник в житті сучасної людини. З його допомогою можна безперервно відстежувати частоту серцевих скорочень і насичення крові киснем. Аналізувати сон і більш продуктивно займатися спортом, завдяки спеціальним режимам, яких, до речі, аж 150.

Екран забезпечує чудову видимість навіть під яскравим сонцем і має понад 100 стильних циферблатів. У Amazfit GTS 3 рівень водонепроникності 5 АТМ, тобто, ви можете сміливо ходити з ним у басейн, душ чи на пляж. А ще цей годинник працює до 12 днів без підзарядки.

3. Електросамокат Like.Bike One

Це чудовий варіант для швидкого переміщення містом, прогулянок, поїздок на роботу або навчання. Мотор потужністю 250 Вт, вбудований у переднє колесо, дозволяє електросамокату розвивати швидкість до 25 км/год. Великі 8-дюймові колеса та амортизаційна підвіска допомагають їхати рівно і плавно, компенсуючи тряску та вібрації від вибоїн та нерівностей, що робить поїздки комфортнішими. А головне — без витрачання часу на затори.

Більше техніки та ґаджетів знайдете на сайті Цитруса.