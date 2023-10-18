ТОП-3 банківських продуктів та сервісів для ФОП від ПУМБ

Сучасний бізнес вимагає гнучкості та адаптації до змін. Підприємці, які вміють швидко реагувати та своєчасно задіювати у своїй роботі нові продукти та технології – здатні ефективно вести справи за будь-яких умов.

За останні півтора роки банки неабияк попрацювали над тим, аби їх сервіси відповідали вимогам найчисельнішого сегменту – ФОП, турбуючись не тільки про їх час, а й про безпеку.

Полегшити ведення бізнесу за турбулентних обставин одним із перших підприємцям запропонував ПУМБ. Тож, на прикладі найбільшого українського комерційного банку розглянемо ТОП-3 дистанційні послуги, які точно варті уваги ФОП.

1. "всеБІЗНЕС": великі кредити для ФОП просто та онлайн

Проблемою №1 для багатьох підприємців став брак обігових коштів.

Та банк ПУМБ вчасно запропонував онлайн-кредит «всеБІЗНЕС», який дозволяє фізичним особам-підприємцям отримати позику до 750 тис. гривень цілком дистанційно.

Кошти можуть бути використані на будь-які потреби бізнесу: виплату заробітної плати співробітникам, розрахунки з постачальниками за товари чи послуги, придбання обладнання та навіть розширення власної справи. Що важливо – отримати онлайн-позику може навіть новостворений ФОП, незалежно від дати реєстрації бізнесу.

Процес подачі заявки та отримання рішення про схвалення кредиту дуже простий, адже все, що потрібно зробити – заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ. Після погодження кредиту та підписання онлайн-договору гроші надійдуть на рахунок за лічені хвилини та будуть одразу доступні до використання.

2. Сервіс SMART ОПЛАТА: онлайн-платежі із рук в руки

Одним із ключових факторів, який допомагає підприємцям успішно протистояти викликам часу, є можливість надавати клієнтам різні способи розрахунків, включаючи безготівкові. Тож ще одним кроком уперед став сервіс SMART ОПЛАТА, запропонований ПУМБ, який дозволяє ФОП приймати платежі через сканування клієнтами QR-коду за допомогою одного лише смартфону.

Сервіс виявився незамінним під час перебоїв з електропостачанням, адже для виставлення рахунку потрібен лише телефон або друковані QR, які можна заздалегідь розмістити у торговому приміщенні. Варто віддати належне, що і приймати оплату так теж значно безпечніше.

З головного – підключається SMART ОПЛАТА віддалено та дуже швидко.



3. Віртуальна карта: відкривай онлайн

Мати доступ до сучасних інструментів управління фінансами – дуже важливо. Тож ПУМБ не зволікаючи запропонував підприємцям ще одну дистанційну опцію – віртуальну картку для ФОП, відкрити яку можна у будь-який зручний час прямо у мобільному застосунку ПУМБ Digital Business.

Віртуальна картка – це цифровий аналог звичайної банківської пластикової карти. Вона існує лише в електронному вигляді та може використовуватися для проведення платіжних операцій в Інтернеті або для безконтактних розрахунків за допомогою Apple Pay та Google Pay, а також зняття коштів у безконтактному банкоматі.

Однією з найбільших переваг віртуальної картки ФОП у ПУМБ є можливість здійснювати Р2В перекази без комісії, просто за її номером. Це надзвичайно зручно, особливо для тих підприємців, чий бізнес пов'язаний з торгівлею або наданням послуг. Гроші ж автоматично надходять на рахунок підприємства.

Переконатись у швидкості та зручності дистанційних продуктів банку, які вже сьогодні здатні полегшити ведення власної справи, підприємці можуть тут і зараз. Для цього необхідно лише відкрити рахунок для ФОП у ПУМБ онлайн. За лічені хвилини підприємець отримає доступ до сучасного інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business та зможе розпочати користування будь-яким із перелічених продуктів та багатьма іншими сервісами.

Підприємницький шлях завжди сповнений несподіванок. Та головне мати поруч правильно обраного фінансового партнера, який з глибоким розумінням ставиться до потреб бізнесу та пропонує ефективні рішення, що враховують головні запити сьогодення, серед яких безпека, діджитальність та швидкість.