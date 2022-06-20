ТОП–10 самых безопасных курортов Украины

Этот год принес нам самые большие испытания за всю историю поколения. Коронакризис 2020-2021, как оказалось, был "цветочками" по сравнению с войной, которую развязала россия 24 февраля. Но природа не учитывает этого и делает свой кругооборот. И мы не заметили, как за окном зацвело лето. А лето – это традиционный период детских каникул, отпусков и отдыха. И хотя, пока не все работают в привычном режиме, детей нужно оздоравливать. Да и взрослым нужно хоть какое-то время пожить без сирен тревоги, взрывов и потерь.

Первой необычной и неприятной новостью для летнего отдыха есть отсутствие доступа к морю. Азовское море под оккупацией, а побережье Черного моря, к сожалению, заминировано. Второй неприятностью сезонного отдыха Лето-2022 является усложненный доступ к заграничным курортам: самолеты не летают, мужчин за границу не пускают, да и цена "кусается".

С другой стороны, никто не знает, насколько затяжной будет эта война. Поэтому большинство граждан пытается лишний раз не тратить деньги на ветер. В конце концов, в такое время лучше иметь сбережения и если тратить, то только на здоровье родных и близких в Украине, при этом сохраняя на рынке курортных услуг рабочие места и продуцировать поступления налогов в государственный бюджет.

Остаются горы. И горы Карпаты являются лучшей локацией для отдыха этим летом.

Мы подобрали ТОП-10 курортов, где вы можете отдохнуть, несмотря на любые военные угрозы. Это курорты, которые находятся на безопасном расстоянии от зоны боевых действий, крупных промышленных городов, железных дорог и транспортных узлов и имеют развитую курортную инфраструктуру. Здесь вас не будут беспокоить сирены воздушной тревоги и точно не упадет какая-нибудь случайная российская ракета. Это места покоя, уюта, лечения, оздоровления и отдыха. Места, где можно насладиться тишиной, сосредоточиться, собраться в мыслях и спланировать свой завтрашний день без тревоги, страха и паники. Как прежде, до войны…

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ

СХОДНИЦА –курортный городок на Львовщине, расположенный на безопасном расстоянии: от Дрогобыча – 25 км, а от Борислава – 15 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в Трускавце на расстоянии 23 км. Кроме того, Сходница, от всех городов Дрогобычской агломерации, защищена первым Карпатским хребтом, достигающим высоты 750 м над уровнем моря. Даже в условиях применения химического оружия по ближайшим городам Сходница будет находиться в безопасности. Курорт Сходница также интересен тем, что он имеет лучшее транспортное сообщение и предлагает временное проживание от пятизвездочных отелей до частных усадьб. В основном гостиницы, как например четырёхзвёздочный СПА – отель "Респект Карпаты", предоставляют услуги трансфера от железнодорожных вокзалов городов Львова, Стрыя, Трускавца и Сколе. Сходница – это бальнеологический курорт, где можно отдохнуть в безопасности, восстановить свое здоровье и, при необходимости, полечиться природными минеральными водами, которые славятся своими целительными свойствами и прекрасными вкусовыми качествами.

ПОЛЯНА – курорт в Закарпатье. Как и Сходница, Поляна известна минеральными водами и обеспечивает качественный отдых и лечение. На курорте Поляна достаточно развита туристическая инфраструктура, удовлетворяющая запросам любого путешественника. Сам поселок расположен в горном уголке в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Свалява.

ШАЯНЫ – закарпатский курорт расположен вблизи государственной границы с Румынией. До ближайшего крупного Закарпатского города Мукачево – 84 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Хуст в 18 км. Здесь есть достаточное количество гостиничных заведений, в том числе и трехзвездочных. Курорт известен своими минеральными источниками и термальными водами.

СОЛОТВИНО – закарпатский курорт, который находится у границы с Румынией. И хотя в Солотвино есть железная дорога, но это тупиковая станция Ужгородского участка Львовской железной дороги. С другой стороны, сюда курсирует поезд №13 от самого Киева. Ближайший крупный город – Мукачево находится на расстоянии 125 км. Солотвино интересно тем, что здесь есть термальные источники, которые лечат дыхательные пути.

ГОРСОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

БУКОВЕЛЬ – курорт в Ивано-Франковской области. Это целый район самых разных гостиничных заведений на любой вкус. Палитра помещений включает от пятизвездочного отеля "Radisson Blu" до частных усадеб. В последнее время курорт Буковель создает индустрию летнего отдыха, поэтому здесь есть чем заняться не только зимой. Даже железнодорожная станция в Ворохте, которая расположена за 10 км. не представляет угрозы, поскольку большинство гостиничных комплексов функционирует за горным хребтом.

СЛАВСКОЕ – курорт на Львовщине. И хотя летом на лыжах не покататься, это уютный уголок в Карпатах, богатый прекрасными видами, быстротечными ручьями и ручейками. Район Славска имеет множество предложений для путешественников. И хотя через станцию ​​Славское идет железная дорога Ужгород – Львов, вокруг села, в радиусе 15 км разбросаны несколько десятков уютных гостиниц и частных усадеб, защищенных от железной дороги горными хребтами, где можно провести лето.

ПЛАЙ – лыжный курорт, который находится высоко в Карпатах возле села Плавье Львовской области. До ближайшей железнодорожной станции Сколе 30 км. Окрестные села богаты усадьбами и мини-отелями, которые сдаются для путешественников.

МИГОВО – лыжный курорт в Черновицкой области. И хотя он находится всего в 9 км от железнодорожной станции Берегомет – это тупиковая станция, которая используется для пригородных поездов. В Мигово и близлежащих селах в последнее время введено в эксплуатацию около десятка различных объектов индустрии гостеприимства.

КУРОРТНЫЕ РЕГИОНЫ

ВЕРХОВИНА – район Ивано-Франковской области, который в последнее время стремительно наращивает туристический потенциал. За последние годы в окрестных высокогорных селах было построено с десяток различных заведений индустрии гостеприимства. Природа и многочисленные увлекательные локации способствуют развитию туризма в этом регионе. К ближайшей железнодорожной станции в Ворохте 31 километр, что делает это место, как и Сходницу, абсолютно защищенным от любых атак врага.

МЕЖГОРЬЕ – высокогорный туристический район, расположенный в районе озера Синевир, в 40 км от железнодорожной станции Воловец. Здесь от села Майдан до села Синевир вы найдете десятки усадеб и мини-гостиниц, которым не страшна даже ядерная война.

Не теряйте лето-2022!