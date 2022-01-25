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Тонны дизельного топлива: под Одессой разоблачили нелегальную АЗС

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Одесская область, Вторник 25 января 2022 13:32
Тонны дизельного топлива: под Одессой разоблачили нелегальную АЗС Фото: пограничники разоблачили нелегальную заправку (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Пограничники обнаружили 3 тонны дизельного топлива на нелегальной АЗС. Она работала без документов и оборудования, необходимого для функционирования заправочной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Нелегальная АЗС была расположена в населенном пункте Кодыма Одесской области. Ее обнаружили оперативники Подольского пограничного отряда вместе с представителями прокуратуры.

По предварительным данным, сумма оценки горючего, которое обнаружили на заправке, составляет 100 тысяч гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе оперативники СБУ пресекли деятельность подпольного центра по майнингу криптовалют. Криптоферма похищала промышленные объемы электроэнергии у железной дороги.

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