Тонны дизельного топлива: под Одессой разоблачили нелегальную АЗС
Фото: пограничники разоблачили нелегальную заправку (mvs.gov.ua)
Пограничники обнаружили 3 тонны дизельного топлива на нелегальной АЗС. Она работала без документов и оборудования, необходимого для функционирования заправочной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Нелегальная АЗС была расположена в населенном пункте Кодыма Одесской области. Ее обнаружили оперативники Подольского пограничного отряда вместе с представителями прокуратуры.
По предварительным данным, сумма оценки горючего, которое обнаружили на заправке, составляет 100 тысяч гривен.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, в Одессе оперативники СБУ пресекли деятельность подпольного центра по майнингу криптовалют. Криптоферма похищала промышленные объемы электроэнергии у железной дороги.