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В Одессе нашли подпольную криптоферму, которая воровала электроэнергию у ж/д

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Одесса, Понедельник 17 января 2022 13:36
В Одессе нашли подпольную криптоферму, которая воровала электроэнергию у ж/д Фото: задержание преступника сотрудниками СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного центра по майнингу криптовалют. Криптоферма похищала промышленные объемы электроэнергии у железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"СБУ проводит комплексные мероприятия по нейтрализации потенциальных угроз в энергетической безопасности Украины. В ходе следственно-оперативных действий в Одессе ликвидирован подпольный центр по майнингу криптовалют, похищавший промышленные объемы электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе во время железнодорожных перевозок.

Кроме того, нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки.

В Одессе нашли подпольную криптоферму, которая воровала электроэнергию у ж/дФото: оборудование (https://ssu.gov.ua/)

По данным следствия, к созданию криптофермы причастны двое жителей Одессы. Технологическое оборудование для майнинга они установили в арендованном складском помещении на территории города.

Часть полученной прибыли дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц, остальные средства хранили в собственных виртуальных кошельках.

Электропитание майнингового центра осуществлялось благодаря несанкционированному подключению к государственной электросети.

Во время обысков в складском помещении и по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли свыше 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, средства связи и документы с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.

напомним, ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачила подпольную криптоферму. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии. Следствием установлено, что преступной деятельностью занимались трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют они арендовали аграрное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

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Служба безопасности Украины
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