В Одессе нашли подпольную криптоферму, которая воровала электроэнергию у ж/д

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного центра по майнингу криптовалют. Криптоферма похищала промышленные объемы электроэнергии у железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"СБУ проводит комплексные мероприятия по нейтрализации потенциальных угроз в энергетической безопасности Украины. В ходе следственно-оперативных действий в Одессе ликвидирован подпольный центр по майнингу криптовалют, похищавший промышленные объемы электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе во время железнодорожных перевозок.

Кроме того, нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки.

Фото: оборудование (https://ssu.gov.ua/)

По данным следствия, к созданию криптофермы причастны двое жителей Одессы. Технологическое оборудование для майнинга они установили в арендованном складском помещении на территории города.

Часть полученной прибыли дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц, остальные средства хранили в собственных виртуальных кошельках.

Электропитание майнингового центра осуществлялось благодаря несанкционированному подключению к государственной электросети.

Во время обысков в складском помещении и по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли свыше 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, средства связи и документы с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.