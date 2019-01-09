Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина, - Gazeta Wyborcza

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина перестала быть тем, что Москва считала своей "канонической территорией" со времен Переяславской рады

С 6 января Украина официально имеет свою полноправную и независимую от Москвы церковь и это историческое поражение России, а для президента РФ Владимира Путина - политическая катастрофа, которую он заслужил. Об этом говорится в материале Gazeta Wyborcza, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНІАН.

Издание напоминает о том, как Вселенский патриархат в Константинополе "вернул к жизни" Православную церковьУкраины (ПЦУ), передав митрополиту Киевскому Епифанию скипетр и томос - постановление о создании автокефальной, то есть независимой, поместной православной церкви. Что это меняет? Издание пишет, что к этому времени единственной канонической, то есть признанной в мире церковью в Украине была так называемая УПЦ Московского патриархата. Ее духовными конкурентами были УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата, но ни одна из них не имела международного признания. И теперь именно эти конфессии образовали новую единую ПЦУ. Патриарх Константинопольский Варфоломей, который пользуется наибольшим авторитетом в православном мире, сделал ее законной, несмотря на все протесты Москвы.

Для верующих это очень важно, потому что все таинства, которые они получали от непризнанных конфессий в Украине, теперь приобретают особый духовный вес. Теперь на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить к "своей" церкви, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Это будет длительный процесс без остановок, несмотря на сопротивление Москвы. Однако, создание ПЦУ имеет не только политическое или религиозное, но и большое историческое значение.

Ведь Украина перестала быть тем, что Москва называла своей "канонической территорией". Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 года считал своим. С точки зрения идеологии, господство России над соседней страной и ее народом закрепил приобретенный Петром Первым в 1686 году декрет Константинопольского патриарха, в котором определялось превосходство Москвы над украинским православием.

Автокефалия Украины - это конец старой концепции об изображении Москвы в качестве "третьего Рима", то есть всемирного центра христианской цивилизации. Это также фиаско для империалистической идеи Путина о так называемом "русском мире", который якобы должен объединить православных славян.

"Если бы сегодня правление Путина кончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась во врага Москвы. А теперь это сделала еще и Украина. Лишенная этих "провинций", Россия перестает быть империей, а Путин, как бы его не демонизировали, может занять в истории своей страны место рядом с Михаилом Горбачевым, которого соотечественники обвиняют в развале СССР", - говорится в статье.

Издание отмечает, что именно Путин несет ответственность за потерю российского влияния. Потому что он привел империю к краху своим агрессивным подходом к соседям и военными авантюрами.