Томос для України став історичною катастрофою для Путіна, - Gazeta Wyborcza

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна перестала бути тим, що Москва вважала своєю "канонічною територією" з часів Переяславської ради

З 6 січня Україна офіційно має свою повноправну і незалежну від Москви церкву і це історична поразка Росії, а для президента РФ Володимира Путіна - політична катастрофа, яку він заслужив. Про це йдеться в матеріалі Gazeta Wyborcza, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Видання нагадує про те, як Вселенський патріархат в Константинополі "повернув до життя" Православну церкву України (ПЦУ), передавши митрополиту Київському Епіфанію скіпетр і томос - постанову про створення автокефальної, тобто незалежної, помісної православної церкви. Що це змінює? Видання пише, що до цього часу єдиною канонічною, тобто визнаною у світі церквою в Україні була так звана УПЦ Московського патріархату. Її духовними конкурентами були УАПЦ і УПЦ Київського патріархату, але жодна з них не мала міжнародного визнання. І тепер саме ці конфесії утворили нову єдину ПЦУ. Патріарх Константинопольський Варфоломій І, який користується найбільшим авторитетом у православному світі, зробив її законною, попри всі протести Москви.

Для вірян це дуже важливо, тому що всі таїнства, які вони отримували від невизнаних конфесій в Україні, тепер набувають особливої духовної ваги. Тепер на тлі війни на Донбасі і окупації Криму українці поступово будуть переходити до "своєї" церкви, відмовляючись від тієї, яку контролює Кремль. Це буде тривалий, але неупинний попри опір Москви процес. Однак, створення ПЦУ має не лише політичне чи релігійне, а й велике історичне значення.

Адже Україна перестала бути тим, що Москва називала своєю "канонічною територією". Кремль втратив те, що з часів Переяславської ради 1654 року вважав своїм. З точки зору ідеології, панування Росії над сусідньою країною і її народом закріпив придбаний Петром Першим в 1686 році декрет Константинопольського патріарха, в якому визначалося вищість Москви над українським православ'ям.

Автокефалія України - це кінець старої концепції про зображення Москви в якості "третього Риму", тобто світового центру християнської цивілізації. Це також фіаско для імперіалістичної ідеї Путіна про так званий" русский мир", який нібито повинен об'єднати православних слов'ян.

"Якби сьогодні правління Путіна скінчилося, він би увійшов у історію як невдаха, який зробив так, що з-під впливу його країни спочатку вийшла Грузія (здобич Катерини ІІ в 1783 році), яка колись була лояльною, а після війни 2008 року перетворилася на ворога Москви. А тепер це зробила ще й Україна. Позбавлена цих "провінцій", Росія перестає бути імперією, а Путін, як би його не демонізували, може зайняти в історії своєї країни місце поруч з Михайлом Горбачовим, якого співвітчизники звинувачують у розвалі СРСР", - йдеться в статті.

Видання наголошує, що саме Путін несе відповідальність за втрату російського впливу. Тому що він привів імперію до краху своїм агресивним підходом до сусідів і військовими авантюрами.