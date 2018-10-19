Томос может быть предоставлен только в случае церковного единства в стране, - Новинский

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский уверен, что Томос может быть предоставлен только тогда, когда нет параллельных юрисдикций

Томос об автокефалии может быть предоставлен только в случае церковного единства в стране. Об этом в эфире канала "Украина" заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя законопроект о передачи в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви.

"Томос об автокефалии может быть предоставлен стране, когда в ней есть церковное единство. Когда нет параллельных юрисдикций. Когда все, кто ушел в раскол в 1917 и в 1992 году покаялись и вернулись в лоно матери церкви, ведущей свое начало с 988 года. В лоно канонической Украинской православной церкви под руководством Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Только тогда можно предоставлять Томос", - говорит Новинский.

Все остальные способы, по его мнению, незаконны. Политик считает, что та церковная структура, которая создается сейчас, создается политиками, а то что создается политиками в церковных вопросах – быстро рассыпается.

"Я хочу сказать, что политики приходят и уходят, а церковь была есть и будет. Я хочу, пожелать всем верующим брать пример с Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который не поддается на уговоры, материальные посулы и шантаж, и сохраняет мужество и стойкость в этой тяжелой ситуации. Предатели, конечно будут, но ими попользуются и забудут, и их не так много, как заверяют в СМИ", - отмечает Новинский.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Константинополя и Вселенского патриархата об автокефалии для Украинской православной церкви обсуждалось на совете нацбезопасности России.