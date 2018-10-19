Томос може бути надано тільки у випадку церковної єдності в країні, - Новинський

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський впевнений, що Томос може бути надано тільки тоді, коли немає паралельних юрисдикцій

Томос про автокефалію може бути надано тільки у випадку церковної єдності в країні. Про це в ефірі каналу "Україна" заявив народний депутат Вадим Новинський, коментуючи законопроект про передачу в постійне користування Вселенського патріархату Андріївської церкви.

"Томос про автокефалію може бути наданий країні, коли в ній є церковна єдність. Коли немає паралельних юрисдикцій. Коли всі, хто пішов у розкол в 1917 і в 1992 році покаялися і повернулися в лоно матері церкви, що веде свій початок від 988 року. В лоно канонічної Української православної церкви під керівництвом Блаженнішого митрополита Онуфрія. Тільки тоді можна надавати Томос", - говорить Новинський.

Всі інші способи, на його думку, незаконні. Політик вважає, що та церковна структура, яка створюється зараз, створюється політиками, а те що створюється політиками в церковних питаннях – швидко розсипається.

"Я хочу сказати, що політики приходять і йдуть, а церква була є і буде. Я хочу побажати всім віруючим брати приклад з Блаженнішого митрополита Онуфрія, який не піддається на вмовляння, матеріальні обіцянки і шантаж, і зберігає мужність і стійкість в цій важкій ситуації. Зрадники, звичайно, будуть, але ними покористуються і забудуть, і їх не так багато, як запевняють у ЗМІ", - зазначає Новинський.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Константинополя і Вселенського патріархату про автокефалію для Української православної церкви обговорювалося на раді нацбезпеки Росії.