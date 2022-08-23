Томатный грипп: в Индии стремительно распространяется новый вирус

В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция, которую обнаружили еще в мае, но теперь она распространилась на два других штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lancet Respiratory Medicine .

Ученые пытаются определить, что это за вирус и его уже успели прозвать томатным гриппом. Причиной для такого названия стали болезненные красные волдыри, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте. Заболеть можно даже через прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

"Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается безопасной для жизни. Через ужасный опыт пандемии Covid-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", - говорится в статье.

Новый вирус очень похож на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге, которые распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами.