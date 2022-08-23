ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Томатный грипп: в Индии стремительно распространяется новый вирус

Новина українською →
Индия, Вторник 23 августа 2022 22:05
Томатный грипп: в Индии стремительно распространяется новый вирус Фото: в Индии стремительно распространяется новый вирус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция, которую обнаружили еще в мае, но теперь она распространилась на два других штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lancet Respiratory Medicine.

Ученые пытаются определить, что это за вирус и его уже успели прозвать томатным гриппом. Причиной для такого названия стали болезненные красные волдыри, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте. Заболеть можно даже через прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

"Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается безопасной для жизни. Через ужасный опыт пандемии Covid-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", - говорится в статье.

Новый вирус очень похож на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге, которые распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами.

Напомним, что в Киеве стремительно выросла заболеваемость на COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Вирус
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании