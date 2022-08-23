ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Томатний грип: в Індії стрімко поширюється новий вірус

Новость на русском →
Індія, Вівторок 23 серпня 2022 22:05
Томатний грип: в Індії стрімко поширюється новий вірус Фото: в Індії стрімко поширюється новий вірус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Індії стрімко поширюється нова вірусна інфекція, яку виявили ще у травні, але тепер вона поширилася на два інших штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lancet Respiratory Medicine.

Вчені намагаються визначити, що це за вірус та його вже встигли прозвати томатним грипом. Причиною для такої назви стали хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний та легко передається при тісному контакті. Захворіти можна навіть через дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.

"Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані та вважається безпечною для життя. Через жахливий досвід пандемії COVID-19 бажано проявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам", - йдеться в статті.

Новий вірус дуже схожий на коронавірус, чикунгунью та лихоманку денге, які поширені в Індії в сезон дощів і переносяться комарами.

Нагадаємо, що у Києві стрімко зросла захворюваність на COVID-19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Вірус
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії