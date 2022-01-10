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Токаев заявил о причастности к протестам в Казахстане "боевиков" из Афганистана

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию с протестами в стране с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Напомним, ранее Токаев заявлял, что январские события в Казахстане войдут в историю как "Алматинская трагедия".

Кроме того, Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой государственного переворота.

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