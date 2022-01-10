Токаев заявил о причастности к протестам в Казахстане "боевиков" из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию с протестами в стране с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Напомним, ранее Токаев заявлял, что январские события в Казахстане войдут в историю как "Алматинская трагедия".
Кроме того, Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой государственного переворота.