Токаев заявил о причастности к протестам в Казахстане "боевиков" из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию с протестами в стране с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана .

"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Их цель - превратить нашу территорию в зону хаоса, а затем захватить власть", - сказал Токаев.