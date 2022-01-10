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Токаев заявил о причастности к протестам в Казахстане "боевиков" из Афганистана

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Казахстан, Понедельник 10 января 2022 17:29
Токаев заявил о причастности к протестам в Казахстане "боевиков" из Афганистана Фото: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию с протестами в стране с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Их цель - превратить нашу территорию в зону хаоса, а затем захватить власть", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также рассказал Мишелю, что предыдущие экономические убытки, нанесенные стране в результате последних событий, составят около 2-3 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Токаев заявлял, что январские события в Казахстане войдут в историю как "Алматинская трагедия".

Кроме того, Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой государственного переворота.

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