Токаєв заявив про причетність до протестів в Казахстані "бойовиків" з Афганістану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив ситуацію з протестами в країні з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.
"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Їхня мета - перетворити нашу територію на зону хаосу, а потім захопити владу", - сказав Токаєв.
Президент Казахстану також розповів Мішелю, що попередні економічні збитки, завдані країни в результаті останніх подій, становитимуть близько 2-3 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше Токаєв заявляв, що січневі події в Казахстані увійдуть в історію як "Алматинська трагедія".
Крім того, Токаєв назвав протести в Казахстані спробою державного перевороту.