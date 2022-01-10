Токаєв заявив про причетність до протестів в Казахстані "бойовиків" з Афганістану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив ситуацію з протестами в країні з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану .

"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Їхня мета - перетворити нашу територію на зону хаосу, а потім захопити владу", - сказав Токаєв.