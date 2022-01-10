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Токаєв заявив про причетність до протестів в Казахстані "бойовиків" з Афганістану

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Казахстан, Понеділок 10 січня 2022 17:29
Токаєв заявив про причетність до протестів в Казахстані "бойовиків" з Афганістану Фото: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив ситуацію з протестами в країні з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Їхня мета - перетворити нашу територію на зону хаосу, а потім захопити владу", - сказав Токаєв.

Президент Казахстану також розповів Мішелю, що попередні економічні збитки, завдані країни в результаті останніх подій, становитимуть близько 2-3 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Токаєв заявляв, що січневі події в Казахстані увійдуть в історію як "Алматинська трагедія".

Крім того, Токаєв назвав протести в Казахстані спробою державного перевороту.

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