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Президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства, - СМИ

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Казахстан, Среда 05 января 2022 00:52
Президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства, - СМИ Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)
Автор: Анна Полисученко

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства. Это было одним из требований протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.kz.

В стране четвертый день идут протесты из-за повышения цен на автомобильный газ, протестующие требовали отставки правительства. Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза - с 60 до 120 тенге за литр.

Накануне, 4 января, акции протеста в Казахстане переросли в столкновения с полицией, для разгона толпы применили светошумовые гранаты. В городе Алматы и Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Там будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00, запрещен выезд и въезд в оба региона. Также введен запрет на массовые мероприятия, продажу алкоголя и оружия.

Ранее мы писали, что в Алматы введен комендантский час, прибыла бронетехника.

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