Токаев отказался принимать российский орден: названа причина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум отказался от российского ордена Александра Невского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.kz.
Сообщается, что российская сторона предложила наградить Токаева орденом Александра Невского, однако тот отказался, поскольку решил до завершения президентских полномочий не принимать зарубежные награды.
Пресс-секретарь Токаева в ответ на запрос tengrinews.kz подтвердил данную информацию.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского якобы не было.
Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году, его вручают видным зарубежным деятелями за заслуги в развитии сотрудничества с Россией.
Напомним, накануне Токаев заявил, что Казахстан не признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", а также назвал их квазигосударствами.
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