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Токаев отказался принимать российский орден: названа причина

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Нур-Султан, Суббота 18 июня 2022 19:39
Токаев отказался принимать российский орден: названа причина Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook com karasayinfo kz)
Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум отказался от российского ордена Александра Невского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.kz.

Сообщается, что российская сторона предложила наградить Токаева орденом Александра Невского, однако тот отказался, поскольку решил до завершения президентских полномочий не принимать зарубежные награды.

Пресс-секретарь Токаева в ответ на запрос tengrinews.kz подтвердил данную информацию.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского якобы не было.

Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году, его вручают видным зарубежным деятелями за заслуги в развитии сотрудничества с Россией.

Напомним, накануне Токаев заявил, что Казахстан не признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", а также назвал их квазигосударствами.

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