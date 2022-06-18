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Токаєв відмовився приймати російський орден: названо причину

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Нур-Султан, Субота 18 червня 2022 19:39
Токаєв відмовився приймати російський орден: названо причину Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook com karasayinfo kz)
Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в рамках візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум відмовився від російського ордена Олександра Невського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews.kz.

Повідомляється, що російська сторона запропонувала нагородити Токаєва орденом Олександра Невського, однак той відмовився, оскільки вирішив до завершення президентських повноважень не приймати закордонні нагороди.

Прес-секретар Токаєва у відповідь на запит tengrinews.kz підтвердив дану інформацію.

У той же час прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що планів нагороджувати Токаєва орденом Олександра Невського нібито не було.

Орден Олександра Невського був заснований в 1942 році, його вручають видатним зарубіжним діячами за заслуги в розвитку співпраці з Росією.

Нагадаємо, напередодні Токаєв заявив, що Казахстан не визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", а також назвав їх квазідержавами.

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