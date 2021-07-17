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Вместо того, чтобы реформировать УЗ власть повышает тарифы на перевозки, - нардеп

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Киев, Суббота 17 июля 2021 15:47
Вместо того, чтобы реформировать УЗ власть повышает тарифы на перевозки, - нардеп Фото: власть повышает тарифы УЗ на перевозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Отчет за 6 месяцев работы ВСК, которая расследует злоупотребления и коррупцию на "Укрзализныце" - в основном правильный и полезный документ, который отражает реальное положение дел на предприятии. За исключением поднятия тарифов на перевозки.

Об этом заявил член ВСК по "Укрзализныце" Константин Бондарев.

"Я глубоко убежден, что поднятие тарифов в итоге обернется катастрофой для железной дороги. Это не решение проблемы, это жесткий удар по карманам украинцев и украинского бизнеса, который сегодня и так переживает трудные времена из-за коронавируса и карантинных ограничений", - заявил нардеп.

В то же время Константин Бондарев отметил необходимость разработки четкого последовательного плана действий по развитию компании и выведению ее из глубокого кризиса. Впрочем, по убеждению политика, на это не хватает политической воли ни у менеджмента компании, ни у представителей власти и профильного министерства.

“Необходимо время и воля для того, чтобы заняться реструктуризацией долгов, чтобы полностью изменить систему закупок и сделать ее прозрачной, чтобы провести аудит стоимости и качества услуг, которые предоставляются населению и бизнесу. Для этого всего нужно время, доверие и политическая воля, и этого всего на сегодняшний день, к сожалению, нет у представителей власти”, - резюмировал нардеп.

Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.

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Укрзализныця тарифы
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