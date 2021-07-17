Вместо того, чтобы реформировать УЗ власть повышает тарифы на перевозки, - нардеп

Отчет за 6 месяцев работы ВСК, которая расследует злоупотребления и коррупцию на "Укрзализныце" - в основном правильный и полезный документ, который отражает реальное положение дел на предприятии. За исключением поднятия тарифов на перевозки.

"Я глубоко убежден, что поднятие тарифов в итоге обернется катастрофой для железной дороги. Это не решение проблемы, это жесткий удар по карманам украинцев и украинского бизнеса, который сегодня и так переживает трудные времена из-за коронавируса и карантинных ограничений", - заявил нардеп.

В то же время Константин Бондарев отметил необходимость разработки четкого последовательного плана действий по развитию компании и выведению ее из глубокого кризиса. Впрочем, по убеждению политика, на это не хватает политической воли ни у менеджмента компании, ни у представителей власти и профильного министерства.

“Необходимо время и воля для того, чтобы заняться реструктуризацией долгов, чтобы полностью изменить систему закупок и сделать ее прозрачной, чтобы провести аудит стоимости и качества услуг, которые предоставляются населению и бизнесу. Для этого всего нужно время, доверие и политическая воля, и этого всего на сегодняшний день, к сожалению, нет у представителей власти”, - резюмировал нардеп.